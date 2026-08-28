El conflicto entre Tini y su padre suma una nueva polémica: revelaron quién gasta más en la familia

Más allá de la auditoría contable que la cantante solicitó, ahora el el foco quedó puesto en los consumos con tarjeta de crédito de cada integrante del seno familiar.

La polémica por el manejo del patrimonio de Tini Stoessel , y su relación con su padre , sumó un nuevo capítulo en torno a los gastos de cada integrante de la familia.

En las últimas horas, Ángel De Brito fue más allá de la auditoría contable que la cantante solicitó por desconfianza hacia su padre, Alejandro Stoessel , y puso el foco en los consumos con tarjeta de crédito de cada integrante del seno familiar.

Según explicó De Brito, la cantante solo cuenta con una extensión de una tarjeta emitida por un banco argentino , sin acceso a una internacional. Además, reveló que todos los miembros del grupo familiar utilizan esa cuenta bancaria y que cada uno tiene su propia extensión.

El periodista sorprendió al revelar que el papá de la artista es quien más dinero gasta con la tarjeta. “40 palitos (millones de pesos) de tarjeta de crédito” , precisó. Y, en contraste, reveló que la cantante mantiene consumos mucho más bajos: “No gasta mucho, la verdad, para ser Tini. En junio de 2026, 4,8 millones de pesos. En mayo, 7,7 millones. Lo que digo es con esta tarjeta, en pesos y en nuestro país” , aclaró el conductor.

Sobre la madre de la cantante, Mariana Muzlera , el periodista señaló que es la más ahorrativa del grupo. “En junio de 2026 nada, en mayo nada, en marzo nada. En febrero, 125 mil, 305 mil en enero, 923 mil en diciembre, que se ve que compró los regalos de Navidad, en noviembre nada”, lanzó.

Durante la emisión, Pepe Ochoa sumó una aclaración importante: “Esta tarjeta es para los gastos chicos. Después, Alejandro tiene otra tarjeta en el exterior de la cual Tini tiene que pedir autorización para usarla”. Así, quedó en evidencia que los consumos más importantes se realizan fuera del país y que la cantante no tiene acceso directo a esos fondos.

Por último, mencionó a Fran Stoessel, el hermano de Tini, y aseguró: “El pibe tuvo un lapso gastador. Es el que tiene los gastos más irregulares”.

Durante los últimos días, Fran quedó en el ojo de la tormenta debido a la situación que buscó aclarar su hermana respecto a su patrimonio.

“Me contaban que una de las cosas que también llamó mucho la atención es que Fran tiene muchos boliches. Uno de ellos es el Banana de Madrid. Entonces, lo que ella dijo es: ‘Perfecto, todo esto está a nombre de él. ¿De dónde lo hizo? Si no trabaja Fran, y nunca trabajó. Todo esto se hizo con mi dinero, pero está a nombre de otras personas’”, sostuvo Paula Varela en Intrusos (América TV). Asimismo, Daniel Ambrosino sumó que la transmisión de todos los shows internacionales de Tini estaría manejada por él y su padre.