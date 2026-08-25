Boca busca un defensor en el mercado: los tres centrales del gusto de Arruabarrena + Agregar ámbito en









Ante lesiones, en Boca buscan un defensor central para reforzar el equipo de Arruabarrena. Conocé los detalles.

Boca busca un defensor en el mercado: los tres centrales del gusto de Arruabarrena

Boca no logra encarrilar su actuación en el Torneo Clausura 2026 y las lesiones en el sector defensivo reabrieron un debate por un nuevo refuerzo. Rodolfo Arruabarrena y la dirigencia tienen tres apuntados para incorporar a la zaga central.

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Ante las lesiones de Ayrton Costa y Marco Pellegrino en el sector izquierdo de la defensa de Boca quedó desprotegida. Por ello, ya hay tres apuntados en carpeta de los cuales uno de ellos podría ser nuevo refuerzo del "Xeneize".

Bajo este contexto, los juveniles Facundo "Jagger" Herrera y Matías Satas, centrales de la Reserva, fueron promovidos al primer equipo por Arruabarrena.

Los tres centrales apuntados por Boca para ser refuerzo: Francisco Álvarez - 26 años - Argentinos Juniors Según informó Martín Árevalo en "BDE", Marcelo Delgado llamó al futbolista para consultar sobre su situación y Juan Román Riquelme mantiene una buena relación con Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.

El futbolista mantiene un altísimo nivel en los últimos meses y el club de la Paternal espera recibir aproximadamente seis millones de dólares, por lo que la negociación no sería nada fácil para el "Xeneize".

Nehuén Pérez - 26 años - Porto El "Chelo" se comunicó con su representante para conocer el sueldo que recibe por parte del conjunto portugués y a Boca le cerraron las cifras. El futbolista estaría dispuesto a regresar a Argentina siempre y cuando Porto esté de acuerdo. Podría ser un préstamo o una transferencia, pero siempre y cuando sea una salida prolija. El próximo paso es la negociación de club a club. Ignacio Ovando - 19 años - Rosario Central El más difícil de los tres. La edad y la expectativa puesta en el defensor hace que el valor sea altísimo. Boca todavía no se contactó con el "Canalla", pero se sabe que esperan cerca de diez millones de dólares. Ovando es del gusto de Lionel Scaloni y no sorprendería que sea convocado para la próximo fecha FIFA, lo que subiría su cotización.