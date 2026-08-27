Eclipse en Argentina: a qué hora la Luna se teñirá de rojo y dónde verlo

El fenómeno astronómico podrá observarse desde todo el país durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes. El punto máximo será a la 13.13, cuando cerca del 93% del disco lunar quede cubierto por la sombra terrestre y adquiera una tonalidad rojiza.

La Luna será protagonista durante la noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 , cuando podrá observarse desde todo Argentina un eclipse lunar parcial . El fenómeno alcanzará su máxima intensidad a la 1.13 , cuando cerca del 93% del disco lunar quedará dentro de la sombra terrestre y el satélite adquirirá una tonalidad rojiza.

El evento podrá observarse a simple vista desde todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. A diferencia de los eclipses solares, no será necesario utilizar protección ocular , aunque binoculares o telescopios permitirán apreciar con mayor detalle el avance de la sombra sobre la superficie lunar.

El eclipse comenzará a las 22.24 , cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre , la zona más tenue de la sombra proyectada por nuestro planeta. Esta primera etapa será difícil de distinguir a simple vista debido al leve cambio en el brillo del satélite.

La fase más visible comenzará a las 23.33 , cuando la Luna ingrese en la umbra , la parte central y más oscura de la sombra terrestre. Desde ese momento, la sombra comenzará a avanzar sobre el disco lunar hasta alcanzar su punto máximo a la 1.13 del viernes , cuando aproximadamente el 93% de la Luna quede cubierta por la umbra. El fenómeno será técnicamente parcial porque una pequeña porción del disco permanecerá fuera de esa zona.

A partir del máximo, la Luna comenzará a recuperar progresivamente su iluminación habitual. La salida de la umbra será alrededor de las 2.52 , mientras que la fase penumbral finalizará cerca de las 4:01 . En total, la fase parcial tendrá una duración de aproximadamente 3 horas y 18 minutos , mientras que si se incluye la etapa penumbral completa, el fenómeno se extenderá durante unas 5 horas y 38 minutos .

El fenómeno astronómico podrá observarse desde todo el país durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes.

Quienes quieran seguir el eclipse con una propuesta organizada podrán acercarse al Planetario Galileo Galilei, en la Ciudad de Buenos Aires, que abrirá sus puertas desde las 23 con telescopios, divulgadores, música, una radio abierta y actividades inclusivas en la explanada. El acceso será libre y gratuito, sin reserva previa, y los lugares para utilizar los telescopios se asignarán por orden de llegada. La actividad está prevista hasta las 3 y se suspenderá si las condiciones meteorológicas impiden la observación.

También habrá una actividad especial en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, con una charla dentro del Domo, simulaciones sobre el movimiento lunar y telescopios instalados en la terraza para seguir las distintas etapas del eclipse. La propuesta será gratuita y con acceso por orden de llegada.

Por qué la Luna puede verse roja

La tonalidad rojiza que adquirirá la Luna durante el eclipse tiene una explicación física. Durante el fenómeno, la Tierra se ubicará entre el Sol y la Luna y bloqueará parte de la luz solar que normalmente llega al satélite.

Sin embargo, la atmósfera terrestre no bloquea completamente esa luz. Al atravesarla, las distintas longitudes de onda se dispersan de manera diferente y los tonos azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los rojos y anaranjados pueden atravesar la atmósfera y llegar hasta la superficie lunar. Por este motivo, la Luna puede adquirir un color rojizo o cobrizo durante un eclipse, lo que popularmente da lugar a la denominación “Luna de Sangre”.

La intensidad de esa coloración puede variar según las condiciones de la atmósfera terrestre. En este caso, como se trata de un eclipse parcial especialmente profundo, la mayor parte del disco lunar quedará dentro de la umbra, aunque una pequeña porción permanecerá iluminada.

Qué es un eclipse lunar y qué tipos existen

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural. Dependiendo de la posición de la Luna y de la parte de la sombra terrestre que atraviesa, existen tres tipos principales.

ocurre cuando la y proyecta su sombra sobre el satélite natural. Dependiendo de la posición de la Luna y de la parte de la sombra terrestre que atraviesa, existen tres tipos principales. El eclipse lunar total se produce cuando toda la Luna ingresa en la umbra terrestre, la zona más oscura de la sombra. En ese momento, el satélite puede adquirir una tonalidad rojiza debido al paso de la luz solar a través de la atmósfera terrestre.

se produce cuando toda la Luna ingresa en la umbra terrestre, la zona más oscura de la sombra. En ese momento, el satélite puede adquirir una tonalidad rojiza debido al paso de la luz solar a través de la atmósfera terrestre. El eclipse lunar parcial , como el que podrá observarse durante la noche del jueves, ocurre cuando solo una parte de la Luna ingresa en la umbra , mientras el resto permanece fuera de la zona más oscura de la sombra.

, como el que podrá observarse durante la noche del jueves, ocurre cuando , mientras el resto permanece fuera de la zona más oscura de la sombra. Por último, el eclipse lunar penumbral sucede cuando la Luna atraviesa únicamente la penumbra terrestre, una región mucho más tenue. Por eso, estos eclipses suelen ser más difíciles de distinguir a simple vista.

El fenómeno de este jueves será, por lo tanto, un eclipse lunar parcial de gran profundidad, ya que la sombra terrestre cubrirá casi todo el disco lunar durante el máximo. Será el último eclipse lunar de 2026 y podrá seguirse desde todo el territorio argentino si el cielo se encuentra despejado.