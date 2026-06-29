Brasil lo dio vuelta en la última, eliminó a Japón y pasó a los octavos de final del Mundial 2026

La Verdeamarelha arrancó abajo por un gol de Kaishu Sano en el primer tiempo. En el complemento, se recuperó y llegó al triunfo gracias a los tantos de Casemiro y Gabriel Martinelli. La pentacampeona espera por el ganador de Costa de Marfil y Noruega.

Brasil le ganó 2 a 1 a Japón en la última jugada del partido, eliminó a los asiáticos y se metió en octavos de final del Mundial 2026 . La Verdeamarelha arrancó abajo en el partido, tras un mal primer tiempo, pero se repuso y logró darlo vuelta en el complemento. Ahora espera por el ganador de Costa de Marfil y Noruega.

La selección de Carlo Ancelotti se impuso por la mínima diferencia ante los nipones. Kaishu Sano abrió la cuenta para los japoneses, mientras que Casemiro y Gabriel Martinelli lo dieron vuelta para los brasileños.

Japón arrancó el partido con un objetivo claro: impedir que los pentacampeones generen juego cerca del área. Así, le plantearon un plan de cerrojo con una línea de cinco defensores bien parados en bloque .

La primera mitad estuvo marcada por el orden que caracteriza a los asiáticos, mediante el cual obligaron a la Canarinha jugar con sus centrales, Marquinhos y Gabriel, lejos del arco nipón.

Las chances no abundaron. Los japoneses intentaban cortar y salir rápido de contra, pero también estaban atentos a los errores de la defensa rival.

Precisamente así nació el primer gol, a los 29 minutos, por una mala salida de los brasileños. Danilo dio un pase al medio que interceptó Kaishu Sano en mitad de cancha. El 24 eliminó a un brasilero, avanzó en dirección al arco de Allison y remató en la puerta del área, por abajo, a una de las esquinas.

Con el 0-1, Brasil se dejó llevar por la desesperación y no logró romper la línea de presión de Japón. Con poca movilidad de sus mediocampistas, sumado a los reducidos espacios que dejaba Japón, no pudo llegar con peligro al área rival.

martinelli brasil

Brasil mejoró en el segundo tiempo y se llevó el partido

Con el déficit en la generación de juego, Ancelotti fue por todo y reemplazó a Lucas Paquetá. En su lugar entró Endrick para acompañar a Matheus Cunha, en busca de poblar el área de presencias.

Pese a los pocos espacios, Brasil comenzó a llegar. Guimaraes malogró una chance clarísima al conectar en el punto penal, pero el arquero Suzuki voló para taparle el cabezazo. Tras un córner, Casemiro estrelló otro cabezazo contra uno de los defensores japoneses.

En la contra, Japón intentó llegar con peligro. Agarró mal parada a la Canarinha, pero el ataque no prosperó. En el segundo tiempo fue más Brasil. Centro perfecto de Gabriel Magalhaes desde la izquierda al segundo palo y Casemiro, que no había tenido una buena primera etapa, puso el frentazo para empatar.

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GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASILLLLLLLL!!!



TEM GOL DO BRASIL!



GOL DE GABRIEL MARTINELLIIIIIIIIIIIIIIIIIII



2 - 1



VAMOS PRA CIMA!!!!!#BateNoPeito

ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/nq19kreR90 — brasil (@CBF_Futebol) June 29, 2026

El partido tuvo en los pies de Vinicius Jr otra opción para Brasil. El delantero se sacó de encima a dos rivales, remató de puntín y la pelota se fue al lado del palo.

Sobre el final, a los 96 minutos, cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, Bruno Guimarães recibió en la puerta del área, amagó un zurdazo y habilitó a Martinelli dentro del área, quien abrió el pie y definió al segundo palo para sentenciar la clasificación a octavos de final.