La difícil decisión que tomó el holandés Cody Gakpo tras la muerte de su hijo durante el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El delantero neerlandés y su pareja, Noa van der Bij, perdieron al bebé cuando cursaba el quinto mes de embarazo. La federación del país comunicó que el jugador estará disponible para el partido ante Marruecos.

El delantero neerlandés confirmó la información a sus seguidores y realizó un pedido especial: “Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por la comprensión”.

El delantero de la selección de Países Bajos, Cody Gakpo, continuará a disposición del técnico, Ronald Koeman, para el partido ante Marruecos por el Mundial 2026 pese a atravesar un difícil momento personal tras la muerte de su hijo. La Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó que el futbolista y su pareja, la modelo Noa van der Bij, perdieron el bebé cuando cursaba el quinto mes de embarazo.

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La noticia generó una profunda conmoción en el entorno del seleccionado neerlandés, en la antesala del duelo de este lunes a las 17.30hs ante los africanos por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, que se juega en EEUU, México y Canadá.

La KNVB informó que el atacante del Liverpool tomó la decisión de permanecer junto al equipo tras conversar con su pareja. "Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Estábamos al tanto de lo ocurrido y lo apoyamos en todo lo que podemos. Tras hablar con su pareja, Cody decidió quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios sobre este asunto", expresó la federación.

Las palabras de Cody Gakpo y Noa van der Bij La pérdida del embarazo fue comunicada el sábado pasado por Noa van der Bij a través de sus redes sociales. "Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo", escribió la modelo, quien además agradeció las muestras de afecto recibidas en las últimas horas.

gakpo hijo

En el mismo mensaje, la pareja despidió al bebé con una emotiva dedicatoria: "Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo". Pocas horas después, el delantero neerlandés confirmó la información a sus seguidores y realizó un pedido especial: “Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por la comprensión”. Pese al duro golpe personal, Gakpo optó por permanecer concentrado con la selección de Países Bajos, que buscará este lunes el pase a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Marruecos.