Brasil realiza una histórica medida para limitar a los extranjeros y fortalecer su selección + Agregar ámbito en









La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tomó la decisión de recortar paulatinamente el número de jugadores extranjeros que pueden firmar planilla en cada partido del Brasileirão, la máxima categoría del fútbol local.

Brasil realiza una histórica medida para limitar a los extranjeros y fortalecer su selección

La CBF tomó la decisión de recortar paulatinamente el número de jugadores extranjeros del Brasileirão, tras llegar a los 24 años sin que su seleccionado gane la Copa del Mundo. Actualmente se permiten hasta ¡nueve futbolistas extranjeros por equipo! Se achicará a ocho para el año próximo, buscando llegar de forma gradual a los cinco jugadores no nacidos en Brasil que puedan firmar planilla.

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El certamen brasileño se caracteriza por la amplia presencia de jugadores ajenos al país en el que compiten, con gran presencia argentina, colombiana e incluso europea gracias a las grandes cifras que pagan, siendo un mercado atractivo para futbolistas experimentados que ya hayan cumplido un ciclo en el “Viejo Continente”.

La dirigencia del fútbol brasileño tomó una decisión fuerte en medio de una crisis deportiva de la Selección, que fue eliminada en octavos de final del último Mundial y jugó una única semifinal en los últimos 24 años.

Desde la CBF se optó por reducir el amplio número de futbolistas extranjeros que pueden competir con normalidad en el certamen brasileño, cuyo límite actual está puesto en los nueve foráneos aptos para firmar planilla en cada partido.

Según el plan, el año próximo se podrán inscribir ocho futbolistas extranjeros y se comenzará a producir una caída gradual hasta llegar a cinco jugadores en 2030, año de la próxima Copa del Mundo.

Convertido en una liga de puertas abiertas para la importación de futbolistas, el Brasileirao cuenta con 168 jugadores extranjeros en actividad en sus planteles de Primera, alrededor del 25% del total de deportistas. Para facilitar la comparación, el Torneo Clausura argentino tiene un 16% de extranjeros: 145, incluso con más equipos que su país vecino en la máxima categoría. La decisión se da en medio del inicio de un proceso de reestructuración del plantel de la selección absoluta llevado a cabo por el entrenador Carlo Ancelotti, quien, con algunas críticas, formó una lista con apenas dos jugadores mayores de 32 años para la próxima fecha FIFA.

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