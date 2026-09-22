Deuda: San Juan busca colocar u$s600 millones en bonos bajo ley Nueva York con respaldo de la minería

La provincia cuyana emitirá este jueves títulos a nueve años con jurisdicción extranjera. Esto marcará su regreso al mercado internacional tras casi tres décadas.

El gobierno de San Juan anunció que emitirá este jueves hasta u$s600 millones en bonos en dólares bajo ley Nueva York y a un plazo de nueve años. Se trata del regreso de la provincia al mercado internacional desde fines de la década de los 90.

"En lo que va de la era Milei las provincias argentinas han emitido u$s4.875 millones de títulos legislación extranjera, con colocaciones de Córdoba, CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Neuquén. De este modo, San Juan sería la séptima provincia en salir al mercado durante este mandato presidencial", explicaron desde 1816.

La agencia calificadora Fitch Ratings le otorgó una nota crediticia final de ‘B-’. Para llegar a esa calificación, si bien destacó la sólida liquidez de la provincia, también marcó su elevada exposición al tipo de cambio ya que posee un 90% de la deuda existente denominada en moneda extranjera.

En una nota, la calificadora marcó el perfil crediticio individual de la provincia se ubicó en 'BB-' , que dentro conlleva dos categorías: un perfil de riesgo 'vulnerable' con el perfil financiero ('AAA'). Esto se debe al respaldo que genera un sólido desempeño presupuestario y bajo endeudamiento , aunque con un riesgo latente por la alta dependencia de las transferencias federales.

Según informó Adcap , los fondos podrán destinarse a inversión pública e infraestructura y ampliaron: " La deuda total representa apenas 10% de los Ingresos Provinciales Totales , proporción que inicialmente subiría a 40% tras la emisión —por encima de Córdoba, en 34%— y luego disminuiría a medida que crezcan los Ingresos Provinciales".

La Provincia de San Juan desde 2023, está gobernada por Marcelo Orrego, miembro del partido Producción y Trabajo, alineado con Juntos por el Cambio.

"Se trata de una de las principales jurisdicciones mineras de Argentina, líder nacional en producción de cales y segunda exportadora de oro del país, con una economía diversificada que combina minería, vitivinicultura y manufactura, respaldada por una gestión fiscal prudente y sólidas métricas financieras", explicaron desde Balanz.

Dentro de las obras se encuentra Vicuña, un mega proyecto de cobre, oro y plata, impulsado por Vicuña Corp (firma con copropiedad de BHP y Lundin Mining) en la zona cordillerana ubicada entre la provincia de San Juan y la Región de Atacama que corresponde a Chile. Este proyecto tiene una inversión inicial de u$s9.700 millones aprobada bajo el RIGI durante junio.

Detalles de la colocación de deuda de San Juan