Argentina iguala a Brasil y busca ser el segundo mayor exportador mundial de maíz

La expansión del consumo interno y del bioetanol en Brasil limita su saldo exportable y abre la puerta para que Argentina dispute el segundo puesto a nivel global. Los detalles, en la nota.

La brecha de exportaciones de maíz entre Argentina y Brasil se reduce al mínimo para el ciclo 2026/27. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) tiene previsto unas 45 millones de toneladas para el caso argentino, mientras que la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) proyecta hasta 46 millones de toneladas (o menos) para el saldo exportable brasileño.

La corta distancia entre las proyecciones vuelve a ubicar a ambos países en una disputa ajustada por el segundo lugar cómo máximo exportador global de maíz. Cabe precisar que el primer lugar lo mantiene en soledad EEUU. Por el lado argentino, juega a favor una cosecha récord, precios competitivos y un fuerte dinamismo en los embarques. Por el lado brasileño, se destina una proporción cada vez mayor de su producción al consumo doméstico, impulsada fundamentalmente por el auge del etanol a base de maíz.

Entre enero y julio, el maíz en Argentina generó u$s5.276 millones y representó el 9% del total de las exportaciones del país. De este modo, se consolidó como el segundo producto con mayor aporte de dólares, ubicándose únicamente por detrás del petróleo.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó la producción de maíz para la campaña 2025/26 en 70,5 millones de toneladas. Al mismo tiempo, la entidad remarcó el acelerado dinamismo del frente externo: durante julio se despacharon 5,14 millones de toneladas, marcando el mayor volumen mensual de exportación en la historia del cereal.

Entre enero y julio, el maíz en Argentina generó u$s5.276 millones y representó el 9% del total de las exportaciones del país.

Por otro lado, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sostiene una estimación algo más conservadora, ubicada en 64 millones de toneladas. En su último informe, con fecha de corte al 16 de septiembre, estipuló que la cosecha del ciclo 2025/2026 se encontraba prácticamente finalizada, habiéndose recolectado el 98,2% del área apta.

El detalle de la exportación Argentina de maíz para 26/27

La campaña siguiente ya está en marcha. La siembra de maíz para el ciclo 2026/27 alcanzaba el 11,1% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas por la Bolsa de Cereales, impulsada por un avance de 5,6% en el término de una semana.

A la mayor disponibilidad de cereal se suma el factor precio. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) subrayó que el maíz argentino llegó a posicionarse como el origen más competitivo del mundo, registrando en los mercados del sudeste asiático diferencias a favor de entre u$s5 y u$s11 por tonelada respecto del grano brasileño.

Ese escenario impulsó con fuerza las ventas externas. Ya en mayo, Argentina acumulaba compromisos de exportación por 16,8 millones de toneladas, superando los 11,7 millones registrados a la misma altura del año anterior. Asimismo, durante los primeros tres meses del ciclo comercial se despacharon más de 14,5 millones de toneladas, un volumen récord histórico para ese período.

Por qué Argentina puede superar a Brasil cómo segundo mayor exportador global de maíz

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ya había destacado el incremento del consumo interno en Brasil como una oportunidad estratégica para la Argentina. La creciente destilación del cereal para la producción de etanol reduce la exportación brasileña y genera un importante margen para otros proveedores en el mercado internacional.

Pese a esta dinámica, Brasil sostiene un volumen de producción sensiblemente superior al argentino. Para el ciclo 2026/27, la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) proyecta alrededor de 148 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 2,8% respecto a la campaña previa. De ese total, únicamente la segunda cosecha (o safrinha) aportaría unos 113,2 millones de toneladas.

Se proyectan 45 millones de toneladas de exportación para Argentina en 2026/27, con precios competitivos. Depositphotos

La diferencia radica en qué proporción de esa producción se vuelca al mercado internacional. El consumo doméstico en Brasil continúa en creciente expansión debido a la demanda de la producción animal y al boom de la industria del etanol a base de maíz.

Las estimaciones reflejan cómo se achicó la brecha: la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta 45 millones de toneladas de exportaciones para Argentina, frente a un techo de 46 millones para Brasil según la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). Si bien se trata de proyecciones elaboradas por organismos con metodologías distintas, lo que impide una comparación estricta, los datos muestran una distancia ajustada.

Cuántos dólares dejará la exportación de maíz

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta que, con un volumen de exportación de 45 millones de toneladas en el ciclo 2026/27, el maíz volvería a coronarse como el principal grano exportado por la Argentina en términos de volumen, superando al trigo y a la soja.

A partir de las cotizaciones previstas, esas exportaciones generarían un ingreso aproximado de u$s10.100 millones, lo que constituiría un máximo histórico para el maíz argentino. Asimismo, de concretarse las previsiones, el conjunto del complejo agroindustrial podría alcanzar los u$s42.200 millones en exportaciones, anotando un nuevo récord para el sector.