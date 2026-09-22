Crecen los giros a las provincias en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral

En solo 18 días de septiembre, el Gobierno envió más fondos en conceptos de ATN que en todo agosto. Además, la coparticipación federal muestra una mejoría, impulsada por Ganancias.

Las provincias recibieron en septiembre más fondos que en agosto.

Los envíos de Nación a las provincias exhiben un crecimiento en el mes de septiembre , mientras el Gobierno intenta cosechar el respaldo de los mandatarios para el Presupuesto 2027 y la reforma electoral , dos iniciativas centrales para la administración de Javier Milei con miras al año próximo.

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Con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , a la cabeza, el oficialismo inició una nueva ronda de conversaciones con los gobernadores con miras a apuntalar los apoyos. De hecho, Milei viajará con una decena de ellos a la Argentina Week , que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París.

Por el andarivel económico, los giros a los distritos muestran una mejoría en el corriente. La consultora Politikón Chaco consignó que, durante el 1 y el 21 de septiembre, las transferencias automáticas sumaron $3,4 billones , con una suba real de 0,8% interanual .

En ese marco, la coparticipación federal creció 1,7% real , impulsada principalmente por Ganancias. Contrariamente, los fondos por leyes especiales cayeron 16,7% , con una fuerte baja de Bienes Personales (-49,5%), parcialmente compensada por el monotributo (+28,4%).

Siguiendo esa senda, la compensación del Consenso Fiscal se desplomó 4,8%. La mejora global -marca el informe- se explica exclusivamente por la coparticipación.

En concepto de transferencias no automáticas, hasta el 18 de septiembre se distribuyeron $71.031 millones, más que todo lo enviado durante agosto. De ese grupo, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) representaron el 44%, con un $31.000 millones.

El resto se repartió entre cajas previsionales provinciales ($13.000 millones) y comedores escolares ($9.479 millones). Esos tres conceptos concentran el 75% de las transferencias no automáticas del mes.

Politikón Chaco también consignó que el Gobierno viene realizando los pagos principalmente los viernes. En septiembre recibieron ATN: Catamarca y Salta, $7.000 millones cada una; Corrientes y Misiones, $5.000 millones cada una; y Jujuy y La Pampa, $3.500 millones cada una.

Esta última, además, recibió $5.000 millones para su sistema jubilatorio y Neuquén, $8.000 millones.

En lo que va del año, el reparto de ATN alcanza los $182.000 millones, encabezado por Misiones ($25.000 millones), Corrientes ($19.000 millones) y Catamarca ($ 18.500 millones).

Concretamente, septiembre muestra una leve recuperación real de las transferencias automáticas, pero las provincias también están recibiendo un volumen importante de fondos discrecionales, concentrados en ATN, cajas previsionales y comedores escolares.

Por otra parte, Politikon Chaco indicó que las transferencias automáticas llegarían a $104,03 billones en 2027, un aumento real del 7,5% respecto de 2026. Representarían el 7,3% del PIB, aunque quedarían 0,2% por debajo de 2023 en términos reales.

El documento detalla que Tierra del Fuego (+8,6%), Chubut y Neuquén (+8,5%), Buenos Aires y Río Negro (+8,3%) serían los distritos con mayores aumentos, mientras que Salta (+5,6%) tendría el menor incremento.

De todos modos, la performance de la coparticipación está atada a la recaudación y al comportamiento en especial de dos impuestos: Ganancias y el IVA, los mayores tractores de ese ítem.

En la comparativa frente a 2023, año en el que comenzó la gestión libertaria, solo ocho jurisdicciones superarían en 2027 los niveles reales de ese año: Buenos Aires, Chubut, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.