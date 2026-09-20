Lula contra las apuestas online: los grandes clubes de Brasil salieron al cruce y advirtieron por el futuro del fútbol

El presidente brasileño cuestionó el crecimiento de las plataformas de juegos de azar por su impacto económico y social, mientras los principales equipos del país respondieron que la restricción podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sector.

Lula contra las apuestas online: los grandes clubes de Brasil salieron al cruce y advierten por el futuro del fútbol.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , volvió a cuestionar el crecimiento de las apuestas deportivas online y planteó la necesidad de avanzar contra un negocio que, según sostiene, puede generar graves consecuencias económicas y sociales , especialmente entre los sectores más vulnerables.

La preocupación del mandatario está centrada particularmente en las aplicaciones de apuestas utilizadas desde teléfonos celulares, cuyo crecimiento en los últimos años fue exponencial. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es combatir el juego compulsivo y la adicción a las apuestas , además de reducir el impacto que estas prácticas pueden tener sobre las economías familiares.

La posibilidad de limitar el funcionamiento de las plataformas, sin embargo, generó una fuerte reacción en el fútbol brasileño , uno de los principales sectores beneficiados por el dinero de las casas de apuestas. Clubes, ligas, comentaristas y periodistas especializados dependen en distintos niveles del financiamiento proveniente de esta industria.

Los principales equipos del país emitieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron cualquier medida que pueda poner en riesgo el actual modelo de apuestas reguladas.

El presidente brasileño cuestionó el crecimiento de las plataformas de juegos de azar por su impacto económico y social.

Los clubes advirtieron que "hacer inviable el modelo actual" podría favorecer el crecimiento de plataformas clandestinas que no pagan impuestos ni cumplen con las regulaciones vigentes. Según sostuvieron, esto provocaría un "golpe mortal al fútbol brasileño" y podría llevar a varios clubes a una situación de insolvencia.

"Los aficionados no pueden asumir este coste", señalaron las instituciones. El comunicado fue firmado por algunos de los clubes más importantes de Brasil, entre ellos Corinthians, Palmeiras, San Pablo, Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama y Cruzeiro.

La disputa tiene además un componente político particular: Lula es reconocido hincha del Corinthians, uno de los clubes que se manifestó contra una eventual restricción al negocio.

Cuánto dinero mueve el mercado de apuestas en Brasil

El conflicto adquiere mayor dimensión por el tamaño que alcanzó la industria en Brasil. Según datos oficiales citados por la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, el mercado de apuestas genera más de 30.000 millones de reales por mes, unos u$s5.800 millones.

El sector registró un crecimiento cercano al 500% desde enero de 2023, mientras que también aumentó de manera sostenida la cantidad de personas que realizan apuestas. Durante 2025, Brasil registró un promedio mensual de aproximadamente 9,25 millones de apostadores, con picos superiores a los 10,8 millones durante los períodos de mayor actividad futbolística, como ocurrió en octubre.

Desde el fútbol consideran que una eventual eliminación o fuerte restricción del mercado regulado no terminaría con las apuestas, sino que trasladaría el negocio hacia plataformas ilegales. "Si el mercado regulado llega a su fin, las apuestas no se detendrán; lo que acabará es el fútbol", concluyeron los clubes en su comunicado.

Lula respondió a los clubes

Después de las críticas del fútbol brasileño, Lula respondió durante un acto de campaña y rechazó la idea de que el deporte dependa de las casas de apuestas para sobrevivir.

"El San Pablo fue campeón mundial tres veces sin apuestas. El Santos, dos. El Gremio, el Flamengo y el Internacional, también. Y mi Corinthians, dos veces", afirmó el mandatario. Lula también recordó los títulos obtenidos por la Selección brasileña antes de la expansión de las plataformas de apuestas.

"Nuestra selección también ganó cinco títulos mundiales cuando estas plataformas no existían: la idea de que eliminar las apuestas deportivas acabará con el fútbol brasileño es un disparate", sostuvo entre aplausos.

Por otro lado, una encuesta reciente de AtlasIntel mostró un fuerte rechazo social hacia las apuestas online. Según el estudio, el 86,7% de los brasileños considera que las apuestas son perjudiciales, mientras que el 63,2% cree que solamente generan pérdidas. Las primeras reacciones en redes sociales también reflejaron un rechazo mayoritario hacia el crecimiento de los juegos de azar y las plataformas de apuestas.