Javier Milei apuntó contra la política fiscal de Lula en Brasil y recordó la crisis de 2001 en Argentina + Agregar ámbito en









El Presidente volvió a cuestionar el Gobierno de Lula Da Silva, en particular su política fiscal y compartió un gráfico que muestra un fuerte deterioro de las cuentas públicas.

Javier Milei apoyó públicamente con Bolsonaro Jr. Presidencia

El presidente Javier Milei volvió a poner el equilibrio fiscal en el centro de su discurso económico y apuntó contra Brasil, gobernada por Lula da Silva, que se aproxima a encarar las nuevas elecciones presidenciales el próximo 4 de octubre. A través de sus redes sociales, cuestionó el deterioro de las cuentas públicas del principal socio comercial de la Argentina y comparó la situación con la que atravesaba el país antes de la crisis de 2001.

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“La progresía local (zurdos) nos quiere mostrar esta política fiscal como el modelo a seguir... NO GRACIAS... Jamás cuenten con mi persona para este disparate... en 2001 teníamos una situación parecida y ya sabemos como terminó... CIAO!”, escribió el presidente.

La progresía local (zurdos) nos quiere mostrar esta política fiscal como el modelo a seguir...

NO GRACIAS... Jamás cuenten con mi persona para este disparate... en 2001 teníamos una situación parecida y ya sabemos como terminó...

CIAO! pic.twitter.com/lcxkP2puq4 — Javier Milei (@JMilei) September 22, 2026 El mensaje estuvo acompañado por un gráfico sobre el resultado fiscal brasileño que muestra un déficit de 9,9% del PBI en su último registro, según Econométrica.

Sin embargo, el FMI proyectó que Brasil cerrará el año con un déficit fiscal equivalente al 8,2% del PBI, frente al 7,4% en 2025. Pero un déficit primario de 0,3% del PBI. La diferencia radica en los intereses de deuda.

Brasil mantiene tasas de interés muy elevadas, lo que encarece el servicio de una deuda pública que ya es alta. El FMI proyecta que la deuda bruta, según la definición de las autoridades brasileñas, pase de 78,6% del PBI en 2025 a 86,6% en 2026. Con la metodología más amplia del propio Fondo, alcanzaría 97,8% del PBI. Brasil así, no tiene necesariamente un agujero primario cercano al 10% del PBI, ya que la mayor parte del déficit proviene de la carga de intereses.

Economistas consultados por el Ministerio de Hacienda proyectan para 2026 un déficit primario del Gobierno central de unos R$52.271 millones, mientras elevaron la previsión de deuda bruta a 8,2% del PBI para este año y 87% para 2027. En este contexto, Milei volvió a asentar su postura en contra del gobierno de Lula Da Silva, mientras el Gobierno envía al Congreso el Presupuesto 2027, que mantiene el superávit fiscal como uno de sus ejes. El proyecto prevé crecimiento de 4% para 2027 y un resultado financiero positivo.