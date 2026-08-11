Nicolás Varrone, entre la posibilidad de llegar a la Fórmula 1 y la exigencia para mejorar en F2 + Agregar ámbito en









El automovilista argentino es parte del programa de General Motors, empresa a cargo de Cadillac, escudería de la máxima categoría.

Nicolás Varrone, el argentino más próximo a llegar a la Fórmula 1. Mientras tanto, avanza su carrera con Van Amersfoort Racing de la F2.

En medio de la explosión de la Fórmula 1 en Argentina gracias a Franco Colapinto, otro piloto relevante que puede alcanzar la máxima categoría es Nico Varrone. El nacido en Ingeniero Maschwitz actualmente disputa el campeonato de la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing, escudería que vio nacer la carrera de Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo.

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Uno de los grandes motivos por los cuales ingresó este año a la F2 fue por el apoyo que recibió de General Motors (GM), una de las mayores empresas fabricantes de automóviles del mundo. Su gran relación parte desde 2023, cuando lo nombraron piloto oficial de la fábrica tras consagrarse campeón mundial de resistencia en la clase LMGTE Am con Corvette.

Nico Varrone, con ganas de mejorar en la Fórmula 2. Corazón F1 La particularidad de esto es que GM es dueño de Cadillac, una de las 11 escuderías de la máxima categoría. “Si estamos haciendo esto es porque buscamos la Fórmula 1, pero soy consciente de que en esta parte del año tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos cinco carreras donde hay que tratar de levantar el nivel y tratar de estar dentro del Top 10, sumar puntos y hacer buenas carreras para poder mantener vivas esas chances”, sentenció Varrone en diálogo con Carburando Radio.

En la segunda división del automovilismo mundial, el argentino compite con el estadounidense Colton Herta, una de las grandes apuestas de Cadillac para el futuro, aunque todavía no demostró ninguna garantía. En lo que va de F2, Herta acumula 26 puntos en nueve carreras, y su mejor finalización fue en el top cinco, mientras que Varrone tiene 14, aunque su mejor posición fue el cuarto puesto en la Carrera Sprint de Miami.

Nico Varrone con el Van Amersfoort Racing. Respecto a cómo ve el futuro, el escobarense dijo: “La aspiración siempre está y sé que tengo que hacer mucho más de lo que estoy haciendo para poder tener una chance, no vasta no estar adelante, hay que tratar de ser más sorprendente en cuanto a resultado y demás. Igualmente, no pienso en eso, sino en laburar para ir a ganar, después llegar a la F1 o no, sin dudas que trabajamos para eso, pero este es un desafío que me está costando mucho, fue un gran cambio en mi vida y quiero triunfar por mí mismo”.

Las próximas carreras de Varrone Mientras la Fórmula 1 volverá el fin de semana del 23 de agosto en el Gran Premio de Zandvoort, Países Bajos, la segunda categoría volverá el viernes 4 de septiembre, con los entrenamientos libres en Monza, Italia. Colapinto volverá a las pistas el viernes 21 de agosto y Varrone el viernes 4 de sepiembre. Gentileza El Gráfico Respecto a sus sensaciones para cuando vuelva del receso de verano y las futuras carreras, declaró: “Monza creo que va a ser una lotería como siempre, Madrid al ser nuevo y ser muy parecido a Miami y Canadá, va a ser fuerte. Baku tiene algunos pilotos que lo conocen, es pesado porque también hay algunos que no lo conocen. Hay un par de circuitos ahí en los que podríamos dar el batacazo”, aseguró Varrone.