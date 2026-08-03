Franco Colapinto y la estadística negativa que comparte con el líder del campeonato de la F1

El argentino junto a Kimi Antonelli son los únicos dos pilotos en haber recibido puntos de penalizaciones en el primer semestre de la temporada 2026.

Franco Colapinto recibió un punto de penalización en el Gran Premio de Barcelona, mientras que Kimi Antonelli lo recibió en el de Hungría.

En el cierre de la primera parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto y Andrea Kimi Antonelli , el puntero del campeonato, comparten una estadística negativa: son los únicos dos pilotos con puntos de penalización en sus superlicencias en lo que va del año.

Ambas sanciones las recibieron por infracciones cometidas bajo bandera amarilla y significó un punto para cada uno. Pero se dieron en un año en el que la FIA bajó drásticamente la cantidad de este tipo de castigos. En 2025, los comisarios de carrera otorgaron 62 puntos de penalización, mientras que la temporada actual tan solo dos.

El punto de penalización que recibió Colapinto fue en el Gran Premio de Barcelona en junio. El pilarense había terminado la carrera en el octavo puesto, pero dos horas después de la bandera a cuadros, la FIA lo sancionó con diez segundos y un punto tras haber determinado que el argentino no redujo lo suficiente la velocidad dentro de la zona de bandera amarilla provocada por el Aston Martin de Fernando Alonso que estaba detenido.

Colapinto si había reaccionado a la bandera antes de ingresar a la zona, pero dentro de ella no disminuyó de manera perceptible la velocidad según los comisarios. Con esa decisión terminó cayendo al décimo lugar .

La penalización de Antonelli también fue bajo bandera amarilla, pero durante la clasificación de Hungría luego de que Max Verstappen haga un trompo en la última curva. El joven italiano disminuyo la velocidad antes de esa zona, pero al pasar por el lugar del incidente lo hizo incluso más rápido que antes. Tras la decisión de los comisarios de carrera, Antonelli el domingo largó del séptimo puesto en lugar del cuarto que había conseguido gracias a su tiempo.

Franco Colapinto corriendo en el Gran Premio de Barcelona, el que terminó en décimo lugar luego de una penalización.

La nueva directriz de la FIA para no otorgar tantos puntos de penalización

Esta temporada, la Federación Internacional del Automóvil le otorgó a los comisarios de carrera más libertad a la hora de sancionar con puntos a los pilotos. Antes, se solía establecer una cantidad fija de puntos para cada infracción, ahora lo determinan los comisarios según la acción.

Entre los pilotos esta noticia se recibió de manera positiva, creían que en temporadas pasadas los puntos de penalización se otorgaban en situaciones normales de carrera. “En los últimos años, los puntos de penalización se han otorgado con demasiada generosidad. Eso realmente no nos animaba a atacar o intentar realizar adelantamientos", declaró Oliver Bearman.

"Si cometes un error, de todos modos pierdes tiempo en la carrera, pero una sanción adicional a largo plazo es muy dura”, agregó el británico que junto a Antonelli son los dos pilotos con más puntos de penalización en sus superlicencias, ambos tienen cuatro, mientras que Colapinto tan solo uno.

Sin embargo, con esa cifra están lejos del límite de 12 puntos que significaría una suspensión para un Gran Premio, marca que solo alcanzó Kevin Magnussen en 2024 con Haas que lo llevó a perderse la carrera en Azerbaiyán.