Argentina cada vez más cerca de recibir a la F1: los principales competidores

El presidente y CEO de la categoría, Stefano Domenicali, confirmó que existen conversaciones con Sudamérica mientras Buenos Aires remodela su autódromo con la esperanza de volver a ser sede de un Gran Premio.

La posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina crece cada vez más. Stefano Domenicali , presidente y CEO de la categoría, confirmó públicamente que existen conversaciones para que se añada un Gran Premio en Sudamérica , mientras Buenos Aires está renovando su autódromo, y que espera que el “efecto Colapinto” sea clave en la designación.

Argentina que no alberga una competencia de F1 desde 1998 , cuando ganó Michael Schumacher con Ferrari , y con la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez sueña con volver a ser parte del circuito. El regreso del MotoGP está confirmado para 2027 , pero para la F1 los obstáculos son más complejos.

Para conseguir una fecha en la Máxima, Argentina deberá encontrar un hueco comercial, político y logístico en el ajustado calendario de la competencia. El próximo año ya está confirmado el regreso de Turquía y Portugal (en lugar de Barcelona y Países Bajos) a los GP, resta confirmar los años siguientes. En 2028 México, Portugal y Singapur vencen su contrato para albergar la categoría, si alguna ciudad decide no renovar se podría abrir una nueva oportunidad.

Los principales competidores de Argentina son Tailandia y Sudáfrica . Los asiáticos aprobaron un plan para organizar una carrera en Bangkok entre 2028 y 2032 con un circuito callejero de 5,7km. Mientras que en Sudáfrica, el circuito de Kyalami recibió la aprobación de los planos y diseños para alcanzar el Grado 1, requisito indispensable para albergar un GP.

Ruanda es otro africano que intentaría meterse en el calendario de F1, al igual que Alemania , según informaron los medios especializados en automovilismo Motorsport y The Race. Además, este año Malasia se incorporó de manera momentánea al circuito en reemplazo de las citas canceladas en Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel.

La demolición de los boxes en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires para la remodelación del circuito. Prensa GCBA

“Argentina tiene un 99% de certeza de albergar una carrera de F1 en 2028”, afirmó el periodista Jacopo Rava de Motorsport Italia. Rava se sostuvo de un factor determinante que consigue una ventaja para Argentina por sobre los demás países, no pueden igualar el “efecto Colapinto”, hecho que quedo demostrado en el Road Show del argentino en abril donde se reunieron más de 600 mil personas.

“Estamos manteniendo otras conversaciones en Sudamérica”, confirmó el CEO de la F1 Domenicali sin especificar ningún país. A su vez agregó: “Creo que lo que puedo decir es que las negociaciones en África están avanzando muy bien. Tenemos conversaciones en el Lejano Oriente. Y una cosa que puedo decirles es que hemos recibido más solicitudes en China y Japón, pero, por el momento, queremos mantener una sola carrera en China, porque necesitamos consolidar ese mercado antes de pensar en tener otras opciones allí”.

El plan de remodelación del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez

En el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires se prevé una inversión cercana a los U$D 100 millones con una capacidad de 150 mil espectadores. El MotoGP correrá allí entre 2027 y 2030, las obras se están adaptando a lo que requiere un circuito de motociclismo que pueda ser utilizado a su vez para la F1.

El trazado pensado para el circuito de Fórmula 1 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Prensa GCBA

La pista para la Fórmula 1 medirá 4.900 metros y tendrá 15 curvas: seis a la izquierda y nueve a la derecha. La recta principal medirá 18 metros de ancho, mientras que el resto del circuito será de 12 metros de ancho. Los autos podrán alcanzar una velocidad máxima de 340 km/h, con un promedio de 225 km/h y un tiempo de vuelta de aproximadamente un minuto con 18 segundos.

Además, se está llevando a cabo un rediseño integral de la pista, boxes, accesos, drenaje, seguridad, servicios y se están construyendo 32 garajes. Por día, 150 personas trabajan en el predio que sueña con volver a albergar la Fórmula 1.