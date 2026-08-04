Franco Colapinto entre los 10 mejores pilotos de 2026 según la F1 + Agregar ámbito en









Cinco jueces de la Fórmula 1 analizaron durante toda la competencia el desempeño individual de los pilotos y los calificaron en un ranking en el que está incluido el argentino.

Franco Colapinto en el último Gran Premio disputado en Hungría terminó en el décimo puesto. @francolapinto

Franco Colapinto cerró un gran primer semestre en la máxima categoría del automovilismo mundial, terminó todas sus carreras y sumó 19 puntos. Y fue la propia Fórmula 1 la que le reconoció el trabajo realizado: el argentino fue incluido entre los mejores 10 pilotos de la primera mitad del año en los Power Rankings.

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Este top es elaborado por un panel de cinco jueces de la F1 que evalúa a cada piloto después de cada Gran Premio y los puntuan del 1 al 10. Esta calificación es sobre su desempeño individual, dejando de lado la maquinaria. Las puntuaciones de cada experto se promedian para obtener una única por carrera y se suman a lo largo de la temporada para elaborar una tabla de clasificación general.

Colapinto está en el décimo puesto empatado con el francés Isack Hadjar de Red Bull, ambos con 7 puntos. El mejor resultado del argentino llegó en Canadá con un sexto puesto. También sumó puntos en Miami donde terminó séptimo, Gran Bretaña (9°), China y Bélgica (ambas carreras finalizó 10°).

La tabla de clasificación "Power Rankings" elaborada por la Fórmula 1. F1 El análisis de la Fórmula 1 sobre Colapinto La consistencia fue el aspecto que más destacó la F1 del pilarense en comparación con sus temporadas anteriores en la categoría. “Seis carreras sumando puntos al total de Alpine, junto con los de su compañero Gasly, lo que les permite ocupar un respetable sexto lugar en el Campeonato de Equipos (donde ocupaban el quinto puesto hasta que Racing Bull los superó)”, escribió la Fórmula 1.

“Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas”, concluyó.

Pierre Gasly se encuentra en el cuarto puesto del Power Ranking Empatado con 7,6 puntos con Liam Lawson y George Russell, Pierre Gasly está en el cuarto lugar del ranking de la F1. La entidad también destaca en el piloto francés la constancia y las ocho carreras en las que terminó entre los diez primeros. “Sus puestos entre los ocho primeros en China, Japón, Canadá y Barcelona le reportaron valiosos puntos a él y al equipo, mientras que su podio en las calles de Montecarlo fue un momento destacado inesperado pero merecido. Si bien Alpine parece haber sido superada por algunos de sus rivales de la zona media en las últimas carreras, esto no resta mérito a las actuaciones de Gasly”, remarcó la F1.