Franco Colapinto ganó el adelantamiento del mes en la Fórmula 1 + Agregar ámbito en









El argentino se destacó entre los cinco sobrepasos que hubo en julio y le ganó al de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton, dos campeones del mundo. Además, Flavio Briatore se refirió al Alpine de 2027.

Franco colapinto ganó el adelantamiento del mes de la Fórmula 1.

Mientras los 20 pilotos de la parrilla se encuentran en las vacaciones del verano europeo, hasta el 21 de agosto que vuelve la actividad, Franco Colapinto amaneció con la sorpresa de haberse ganado el adelantamiento del mes de la Fórmula 1, sobre Pierre Gasly y Liam Lawson, con el 56% de los votos de los fanáticos de todo el mundo.

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La maniobra del pilarense se dio en el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, en donde el piloto llegó desde atrás mientras Lawson y Gasly, su compañero de equipo, estaban peleando por la posición. Colapinto aprovechó los movimientos y gastó la mayoría de su batería para sobrepasarlos a ambos en la misma maniobra.

Los cinco candidatos a llevarse el sobrepaso del mes. F1 Por otro lado, el segundo lugar fue para el adelantamiento de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton en el GP de Hungría. Esta maniobra, protagonizada por dos pilotos que suman 11 títulos mundiales entre ambos, acaparó el 37 % de los votos. El tercer puesto fue compartido por Liam Lawson, gracias a su duelo contra Oscar Piastri, y Arvid Lindblad, tras rebasar al heptacampeón del mundo, en la que ambos obtuvieron el 3 % de las preferencias. Finalmente, la quinta posición, con el 1 % de los sufragios, fue para otra acción de Verstappen, esta vez al superar a su compañero de equipo Isaac Hadjar en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone.

El argentino ya había obtenido esta condecoración en su año como novato en la categoría, en 2024 cuando manejaba para Williams. En esa ocasión lo adelantó a Fernando Alonso en el GP de Texas, EEUU, y se ganó el mejor sobrepaso de noviembre, aunque gracias a eso, también se llevó el mejor adelantamiento de la temporada, con tan solo nueve carreras disputadas, lo que llevó a Alpine a posar sus ojos sobre él.

Flavio Briatore fue contundente con el auto de 2027 El asesor del equipo Alpine comenzó a poner el foco en la temporada 2027, aunque siguen trabajando para mejorar el de este año. En la entrevista con The Race, aseguró que gracias a su nuevo contrato con Gucci, marca italiana de lujo, el coche va a dar de qué hablar. “será el más fotografiado del mundo. Sorprenderemos a todos con el 'merch' que tenemos para Gucci. Mantenemos en absoluto secreto la decoración del coche y el mono del piloto”.

Briatore con Colapinto Además, vaticinó que el futuro de Colapinto dependerá de él mismo para continuar en el equipo, aunque no es algo en lo que está pensando en este momento. “En el caso de Franco, también es muy joven. Está viviendo su primer año en la Fórmula 1. Del año pasado a este mejoró un 100%. En este momento, necesitamos construir el equipo. Necesitamos generar confianza entre los ingenieros y generar complicidad entre todos. Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras, no los pilotos”, sentenció Briatore.