Le robaron a Franco Colapinto en Europa: qué objetos le sacaron y su reacción en redes sociales + Agregar ámbito en









El piloto argentino de Alpine sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia. Perdió pertenencias personales y reaccionó con ironía en redes sociales, donde el episodio rápidamente se viralizó.

Franco Colapinto sufrió el robo de pertenencias en Italia @francolapinto

El receso de verano de la Fórmula 1 no terminó como esperaba Franco Colapinto. El piloto argentino, que se desempeña en Alpine, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo mientras descansaba en Italia, en una situación que sorprendió tanto por el contexto como por su particular forma de contarlo.

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“Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino”, escribió el joven de Pilar en una historia de Instagram. Con su estilo habitual, sumó otra frase que rápidamente se viralizó: “Ni la matera dejaron”, en referencia a uno de los objetos más personales que le sustrajeron.

Un episodio inesperado en medio del descanso El hecho ocurrió durante los días libres entre el Gran Premio de Hungría y la próxima fecha del calendario en Zandvoort, en Países Bajos. En ese lapso, Colapinto había compartido imágenes relajadas de su estadía, con postales del lago de Como, comidas típicas y momentos cotidianos.

Sin embargo, esas mismas fotos se transformaron en el registro previo al robo: ropa, elementos personales y su equipo de mate fueron parte de los objetos que ya no recuperó. “Últimas fotos de esta ropa, mate, etc.”, escribió con tono irónico.

La publicación generó una fuerte repercusión: acumuló miles de interacciones en pocas horas y comentarios de seguidores que se sorprendieron por lo ocurrido. La publicación generó una fuerte repercusión: acumuló miles de interacciones en pocas horas y comentarios de seguidores que se sorprendieron por lo ocurrido. Ante la incredulidad de algunos usuarios, el propio piloto respondió con humor: “Y en Argentina no me robaron nunca”, en una frase que también se volvió viral.

Más allá del episodio, Colapinto atraviesa un buen momento deportivo en la temporada 2026, consolidándose dentro de la categoría y manteniendo un perfil que combina rendimiento en pista con cercanía en redes. Incluso, días antes había sido reconocido por una de las mejores maniobras del mes. El robo no alteró su agenda deportiva, pero sí dejó una anécdota que rápidamente recorrió el mundo del automovilismo y volvió a poner su nombre en el centro de la escena, esta vez fuera de la pista.