Caos y represión en la previa de Boca vs Racing: corridas, balas de goma y tensión en Rosario

Miles de hinchas tuvieron dificultades para ingresar al Gigante de Arroyito. Hubo empujones, golpes y enfrentamientos con la Policía, que utilizó balas de goma para dispersar a los simpatizantes.

Caos y represión en la previa de Boca-Racing: corridas, balas de goma y tensión en Rosario.

Minutos antes del inicio del partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina , se registraron serios incidentes en los alrededores del Gigante de Arroyito , donde miles de hinchas aguardaban para ingresar al estadio. Hubo empujones, corridas y tumultos, mientras que la Policía utilizó balas de goma para dispersar a los simpatizantes .

Las puertas del estadio se habían abierto alrededor de las 14.30, pero los principales inconvenientes comenzaron pasadas las 16, cuando todavía quedaba una gran cantidad de personas en los accesos. Las imágenes mostraron a miles de hinchas de Boca agolpados y apretados , muchos de ellos con sus entradas en la mano y sin poder avanzar hacia los molinetes.

Uno de los principales focos de conflicto se produjo cuando las fuerzas de seguridad cerraron algunos accesos de manera intempestiva , pese a que todavía había un importante remanente de espectadores esperando para ingresar. La situación provocó empujones y reclamos, que derivaron en una intervención policial.

Según relataron los propios simpatizantes, la situación generó momentos de angustia, especialmente entre quienes concurrieron acompañados por menores. “Es una vergüenza”, “si no están preparados, que se juegue en otro lado” y “hay chicos y les están pegando” fueron algunos de los reclamos que se escucharon en medio de los tumultos.

“ No podíamos respirar, estábamos todos apretados. Una vergüenza la organización ”, contó una hincha de Boca. Otro simpatizante, que había asistido con su hijo de 11 años, expresó: “Es siempre lo mismo con la Policía, no estábamos haciendo nada”.

La policía les pegó a los hinchas de Boca, incluidos chicos. Vergonzoso, innecesario, repudiable y cobarde accionar. @marcosbonocore pic.twitter.com/mI22xjCJYP

Además, en uno de los sectores de ingreso, la presencia de micros estacionados redujo el espacio de circulación y generó una importante concentración de personas. “Hacen pasar a la gente por un pasillito, es inhumano”, denunció otro hincha.

Pasadas las 16.30, parte de los simpatizantes ejerció presión sobre las vallas y logró sobrepasar algunos de los controles. Ante el desborde, la Policía respondió con un operativo de dispersión que incluyó disparos de balas de goma.

Incidentes también en la tribuna de Racing

La tensión no quedó limitada a los alrededores del estadio y también se trasladó a la popular destinada a los hinchas de Racing. Como parte del operativo de seguridad, se dispuso un sector de separación respecto de la parcialidad de Boca y se clausuraron los codos de la tribuna.

DISTURBIOS EN LAS TRIBUNAS DE RACING



En la previa del duelo ante Boca, simpatizantes de la Academia se cruzaron con la policía. pic.twitter.com/xo6KNoZdbR — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

La medida redujo el espacio disponible para los simpatizantes de la Academia y generó nuevos reclamos. En medio de la tensión, un grupo de hinchas se enfrentó con el cordón policial y varias vallas de contención cedieron y terminaron cayendo hacia la bandeja inferior.

La Policía intervino nuevamente para dispersar a los hinchas y utilizó balas de goma en medio de la tribuna. Las imágenes registraron corridas y momentos de tensión mientras los espectadores intentaban resguardarse.

A los inconvenientes del operativo se sumó el malestar por la distribución de las localidades para el partido. Boca recibió aproximadamente 30.000 populares, mientras que Racing contó con unas 21.000 ubicaciones, una diferencia respecto de la distribución equitativa que suele utilizarse en este tipo de encuentros.

Viajaron desde Córdoba para ver a Boca y descubrieron que sus entradas eran falsas

En medio del caos previo al partido, dos hinchas de Boca que viajaron desde Córdoba denunciaron que fueron estafados con entradas falsas. Se trata de un padre y su hijo, quienes llegaron a Rosario para presenciar el encuentro y descubrieron el problema al presentarse ante el operativo policial.

Los dos simpatizantes contaron entre lágrimas que habían realizado un importante esfuerzo para viajar y conseguir las localidades. “Laburamos para esto”, expresaron al relatar lo ocurrido frente a las cámaras.

Según explicaron, recorrieron alrededor de 400 kilómetros para llegar hasta el lugar donde se desarrollaba el operativo y recién entonces se enteraron de que las entradas que habían comprado no eran válidas. Según contaron, los vendedores eran oriundos de Rosario y, una vez concretada la operación, “se borraron”.

Pese a los incidentes registrados tanto en los accesos como dentro del estadio, el partido comenzó a las 17, tal como estaba previsto.