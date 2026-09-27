Con un gol olímpico, Racing vence a Boca por la Copa Argentina + Agregar ámbito en









La Academia y el Xeneize se enfrentan en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. Los de Vovjoda ganan 1-0 con gol de Gastón Lódico.

Boca vs Racing por la Copa Argentina: horario, TV, formaciones confirmadas.

Racing vence 1 a 0 a Boca este domingo en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro llega después de una semana marcada por la polémica en torno a la resolución del Tribunal de Disciplina de AFA, que le dio la clasificación al Xeneize ante Vélez por la inclusión de seis futbolistas extranjeros, y del posterior rechazo a la apelación presentada por el Fortín.

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Con ese capítulo ya definido, Racing y Boca se miden en Rosario en busca de un lugar en las semifinales del certamen. El partido es dirigido por Andrés Gariano.

El Xeneize llega al cruce en un buen momento, con 14 partidos sin perder y después de vencer 2-0 a San Lorenzo por el Torneo Clausura. En la Copa Argentina, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena superó a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento, mientras que en los octavos de final eliminó a Vélez por penales.

Por su parte, Racing busca dejar atrás un irregular comienzo de semestre. La Academia viene de imponerse 3-1 sobre Sarmiento y ahora intentará dar el golpe ante Boca para meterse entre los cuatro mejores del certamen. En su recorrido por la Copa Argentina, el conjunto comandado por Juan Pablo Vojvoda dejó en el camino a Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia y Belgrano.

Las formaciones de Boca vs. Racing, por la Copa Argentina Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda. Los datos de Boca vs. Racing, por la Copa Argentina Hora: 17.

17. TV: TyC Sports.

TyC Sports. Árbitro: Andrés Gariano.

Andrés Gariano. Estadio: Gigante de Arroyito.