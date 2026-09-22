El Tribunal de Disciplina determinó que el Xeneize cometió una infracción administrativa al incluir seis extranjeros en la planilla, pero consideró que no hubo alineación indebida. Vélez anunció que apelará el fallo y evalúa recurrir al TAS.

AFA rechazó el reclamo de Vélez y Boca jugará los cuartos de final de la Copa Argentina.

El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó este martes el pedido de Vélez Sarsfield para eliminar a Boca Juniors de la Copa Argentina y ratificó la clasificación del Xeneize a los cuartos de final. El organismo reconoció una infracción reglamentaria por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, aunque determinó que la falta fue de carácter administrativo.

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De esta manera, Boca no será descalificado de la competencia y deberá enfrentar a Racing este domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el estadio Gigante de Arroyito.

El Tribunal de Disciplina estableció que Boca superó el límite de cinco extranjeros permitido al incluir seis jugadores en la planilla del partido ante Vélez, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, el organismo consideró que no existió alineación indebida , debido a que ninguno de los futbolistas que excedían el límite reglamentario llegó a participar del encuentro.

Por ese motivo, se rechazó el reclamo de Vélez, que había solicitado que se le diera por ganado el partido por 3-0 o que se clasificara directamente a la siguiente instancia. Así, se mantuvo el resultado obtenido dentro de la cancha y la clasificación de Boca .

El Tribunal de Disciplina determinó que el Xeneize cometió una infracción administrativa al incluir seis extranjeros en la planilla, pero consideró que no hubo alineación indebida.

Como consecuencia de la infracción, el Xeneize recibió únicamente una multa económica equivalente al valor de 1.000 entradas.

Vélez apelará el fallo

Luego de conocerse la resolución, el vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese, adelantó que el club apelará la decisión y que incluso analiza recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

“Vamos a apelar la medida ante AFA, que se presente un recurso de amparo y que se detenga el campeonato; si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”, afirmó Pugliese en diálogo con Radio La Red.

El dirigente manifestó además su disconformidad con la resolución: “Estoy buscando un adjetivo calificativo que represente lo que siento. Una vez más, los hinchas y socios de Vélez nos sentimos perjudicados”.

Pugliese también cuestionó el argumento de que la infracción fue solamente administrativa y sostuvo que Boca obtuvo una ventaja con la inclusión de los seis extranjeros.

“Este fallo es inentendible; nosotros queríamos que se cumpla con el reglamento. No hubo ninguna duda; la ventaja que sacaron es evidente”, señaló.

Por último, el vicepresidente del Fortín insistió con su intención de avanzar por distintas vías para revertir la decisión y advirtió sobre el precedente que, según su interpretación, deja la resolución.

“Siento que estamos dando un mensaje muy grave para los clubes y la sociedad en general. Estamos diciendo que nos cumplan con las leyes”, concluyó.