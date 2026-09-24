Andrés Gariano será el árbitro para el duelo entre Boca y Racing por Copa Argentina + Agregar ámbito en









La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer a los jueces para el duelo por los cuartos de final y ambos equipos tienen antecedentes con el árbitro principal.

Andrés Gariano será el árbitro principal del duelo por Copa Argentina entre Boca y Racing.

Boca y Racing ya tienen confirmada la terna arbitral para el duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina, a disputarse este domingo a las 17 horas, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. Según lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el encargado de impartir justicia será Andrés Gariano y lo acompañarán Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como líneas.

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Pese a que el árbitro principal estuvo envuelto en varias polémicas en las últimas semanas, suele ser uno de los habituales candidatos a dirigir los partidos importantes de esta competición. De hecho, a la Academia la dirigió dos veces y al Xeneize en una oportunidad.

Andrés Gariano dirigiendo. La primera vez que Gariano estuvo al frente de un partido de Racing fue en diciembre de 2024, cuando el conjunto dirigido por Gustavo Costas cayó ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Después de ese duelo, recién en este 2026 volvieron a verse las caras. En esta oportunidad, en el partido contra San Martín de Formosa por la primera ronda de la Copa Argentina, el desenlace fue favorable para los de Avellaneda y quedaron con saldo emparejado.

Con Boca, por su parte, la única vez que le tocó usar el silbato fue de manera positiva. En la goleada por 4 a 0 contra Defensa y Justicia, en Varela, el barilochense no tuvo mucho trabajo que hacer y tan sólo sacó tres tarjetas amarillas como incidentes principales, aunque tuvo que ir al VAR para revisar el último gol de Miguel Merentiel por una posible falta, pero determinó que la jugada era válida y licitó el tanto.

Las últimas polémicas de Andrés Gariano Si bien no protagonizó polémicas con Racing o Boca, si tuvo en los dos últimos cotejos que dirigió a River. Uno a favor, y otro en contra. El más reciente fue en el duelo contra Atlético Tucumán, cuando expulsó a Franco Nicola, del equipo local, a los 13 minutos. Ante esta situación, Julio Falcioni, técnico del Decano, sepultó a la autoridad en conferencia de prensa.

“En la falta sobre Canelo era expulsión. Me extraña que para unas cosas miren y para otras no. Para un color, toman determinadas decisiones y para otros no. Cuando me cagan me doy cuenta enseguida. Quería venir a la conferencia para decir esto”, sentenció Falcioni. El penal no cobrado sobre Correa y la roja no sacada a Arambarri: las polémicas de Gariano. Por otro lado, la controversia en contra del Millonario se dio en el encuentro frente a Tigre, en el que todo el banco reclamó penal sobre Ángel Correa y Gariano ni siquiera fue al VAR. En referencia a esto, Nicolás Otamendi, capitán de la Institución de Núñez, lo criticó post partido: “No está para dirigir la competición”. En su defensa, el árbitro aseguró: “En cancha vi una situación normal de juego, dos jugadores de River contra uno. En un juego de contacto es normal". Aún así, desde la AFA siguen confiando en él y lo designaron en un duelo de suma importancia entre dos grandes del fútbol nacional. La terna arbitral completa del Boca Vs. Racing por Copa Argentina Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero