"Pateá cerrado": el hincha de Racing que le "cantó" el gol olímpico a Lodico frente a Boca + Agregar ámbito en









El mediocampista de la Academia abrió el partido por Copa Argentina con un golazo de córner directo. Las cámaras captaron al hincha que, segundos antes, le había indicado que buscara el arco.

"Pateá cerrado": el hincha de Racing que le "cantó" el gol olímpico a Lodico frente a Boca.

Racing se puso en ventaja ante Boca con un gol olímpico de Gastón Lodico, a los 18 minutos del primer tiempo, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Sin embargo, el tanto quedó rápidamente en segundo plano por una particular situación que captaron las cámaras de televisión: un hincha de la Academia le había pedido al futbolista, con gestos, que ejecutara el córner directamente al arco.

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La jugada se produjo en el primer tiro de esquina de Racing, luego de un avance por el sector izquierdo del ataque. Lodico, habitual encargado de las pelotas paradas de su equipo, se paró frente al balón y, antes de la ejecución, recibió una indicación desde la tribuna.

El curioso pedido de un hincha a Gastón Lodico antes de su gol Las cámaras de la transmisión enfocaron a un simpatizante de Racing que le hacía gestos al mediocampista para que buscara el segundo palo y cerrara el envío sobre el arco. Lodico siguió la indicación y ejecutó un remate con una comba pronunciada que sorprendió a Leandro Brey, quien no pudo evitar el 1-0. El arquero había ingresado como titular en Boca en reemplazo de Álvaro Montero, convocado por la selección de Colombia para la fecha FIFA.

El hincha de Racing diciéndole "cerrálo cerrálo" y Lodico termina haciendo un gol olímpico JAJAJAJ



Es tremendo lo vio antes que todos pic.twitter.com/W3SpeCjnfx — Rey Culer (@ElReyCuler) September 27, 2026 La situación no terminó con el gol. En el siguiente córner de Racing, la transmisión volvió a mostrar al mismo hincha, que se tomó con humor lo ocurrido y bromeó junto a los demás simpatizantes. Esta vez, incluso, le hizo una señal a Lodico para que no volviera a patear cerrado.

El tanto también significó un nuevo episodio particular para Brey. El arquero de Boca volvió a sufrir un gol olímpico en el mismo escenario, según el antecedente mencionado durante la transmisión del encuentro. La anterior ocasión había sido frente a Rosario Central, cuando Ángel Di María convirtió un tanto de similares características.

Así, el gol de Lodico no solo le permitió a Racing abrir el marcador ante Boca, sino que también dejó una curiosa coincidencia para Brey y una de las imágenes más llamativas del partido.