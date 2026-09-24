Vélez apeló el fallo contra Boca y pidió suspender la semifinal de Copa Argentina

El club de Liniers insiste con su reclamo por los seis extranjeros incluidos en la planilla y busca frenar el partido entre Boca y Racing hasta que se resuelva la apelación. El Tribunal de Disciplina confirmó la clasificación del Xeneize y dijo que solo hubo una falla administrativa y le impuso una multa equivalente a $50 millones.

Vélez apela el fallo del Tribunal de Disciplina y pide la suspensión del Boca vs. Racing por Copa Argentina.

La disputa entre Boca y Vélez por la Copa Argentina sumó un nuevo capítulo y amenaza con impactar directamente en la definición del torneo. El club de Liniers apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que mantuvo al Xeneize en la competencia y, además, solicitó que se suspenda el partido entre Boca y Racing, correspondiente a las semifinales.

El reclamo de Vélez se originó en el partido disputado el 2 de septiembre, cuando Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla , pese a que el reglamento establece un límite de cinco. El encuentro terminó 0-0 durante los 90 minutos y Boca avanzó por penales, 4-3.

El Tribunal de Disciplina reconoció que Boca incumplió una norma reglamentaria , pero entendió que la situación no constituyó una alineación indebida porque el sexto extranjero, el paraguayo Ángel Romero, estuvo en el banco de suplentes y no ingresó al campo de juego. Por ese motivo, rechazó el pedido de Vélez para que se le otorgara el partido ganado por 3-0 y mantuvo la clasificación de Boca.

La resolución fue acompañada por una sanción económica para Boca: 1.000 entradas generales . Con el valor oficial de $50.000 establecido para ese tipo de entrada, la multa asciende a $50 millones.

El presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, defendió la decisión y explicó que el organismo consideró que no hubo ventaja deportiva y el antecedente inmediato es el partido del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús. . Según su interpretación, Romero estaba correctamente inscripto y habilitado, aunque figuró como el sexto extranjero en la planilla, y finalmente no tuvo participación.

Vélez insiste en reclamar el partido ante Boca y pidió suspender la semifinal por la Copa Argentina del xeneize ante Racing. El Tribunal de Disciplina argumentó que solo hubo un error administrativo, pero que no hubo ventaja deportiva.

Mitjans sostuvo que el artículo aplicable establece el límite de extranjeros pero no determina automáticamente que su incumplimiento implique la pérdida del partido. También señaló que el Tribunal analizó conjuntamente las normas de AFA y la jurisprudencia nacional e internacional.

"Hubiera sido desproporcionado eliminar a Boca", sostuvo el dirigente al explicar el criterio adoptado por el organismo. La resolución, además, fue tomada de manera unánime por los integrantes que participaron de la votación.

Vélez, sin embargo, considera que el fallo no resuelve el fondo de su reclamo y decidió continuar con la vía deportiva. La apelación presentada ahora incluye un pedido concreto: que Boca-Racing no se dispute hasta que exista una resolución definitiva sobre el caso.

El argumento del Fortín apunta a evitar un eventual perjuicio deportivo. Si Boca disputara la semifinal y posteriormente Vélez obtuviera un fallo favorable, la competencia ya habría avanzado y resultaría prácticamente imposible reconstruir la llave.

El caso también abrió un frente institucional entre Vélez y la AFA. Desde la entidad del fútbol argentino advirtieron que, si el club lleva la disputa a la Justicia ordinaria para intentar modificar un resultado deportivo, podría exponerse a una desafiliación, en línea con las normas que regulan la intervención de la justicia estatal en cuestiones deportivas.

Ahora, la definición queda nuevamente en manos de los organismos disciplinarios. Mientras Vélez busca que se revise la decisión y que se frene la semifinal, Boca mantiene oficialmente su lugar en la Copa Argentina y espera por Racing. La apelación del Fortín puede determinar si el partido se juega según el calendario previsto o si la definición del torneo vuelve a quedar condicionada por el conflicto reglamentario.