Chilavert destrozó a Gustavo Alfaro en Paraguay: "El DT más farsante del fútbol mundial"

El histórico arquero paraguayo volvió a cargar con dureza contra el entrenador argentino después del 0-0 ante Australia y cuestionó sus declaraciones sobre el presente de la Albirroja en el Mundial 2026.

El exarquero paraguayo José Luis Félix Chilavert lanzó una durísima crítica contra Gustavo Alfaro , entrenador de la Selección de Paraguay , luego del empate 0-0 ante Australia por el Mundial 2026 , resultado que dejó a la "Albirroja" con chances muy firmes de avanzar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros.

Fiel a su estilo frontal, Chilavert respondió en X a las declaraciones del técnico argentino y lo calificó con una frase lapidaria.

“El DT más farsante del fútbol mundial” , escribió el histórico capitán de Paraguay, que volvió a marcar diferencias profundas con el ciclo de Alfaro.

El exarquero también cuestionó el discurso del entrenador respecto del nivel del plantel paraguayo y aseguró que, al momento de asumir, el DT sabía con qué jugadores contaba.

“Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio; ahora son los peores del Mundial” , agregó Chilavert.

La crítica llegó después de una conferencia de prensa en la que Alfaro defendió el camino de Paraguay, habló de las dificultades del proceso y dejó frases fuertes sobre el esfuerzo de competir en una Copa del Mundo.

El entrenador había comparado la clasificación con un proceso doloroso y sostuvo: “Esto es un parto y este es un parto a veces de nalgas. Con dolor y a veces te viene con el cordón cruzado”.

Además, Alfaro respondió a los cuestionamientos por el nivel del equipo y expresó: “Cuestionen todo lo que quieran cuestionar”.

Esas palabras encendieron la reacción de Chilavert, que no solo rechazó el tono del entrenador, sino que también lo acusó de modificar su discurso según el contexto. “Dejá de mentir, Alfaro, vendedor de espejitos de colores”, lanzó el exguardameta, en uno de los pasajes más duros de su publicación. Y cerró con otra frase explosiva: “Te pagan 2.5M para decir boludeces”.

El cruce se da en un momento sensible para Paraguay, que regresó a un Mundial después de 16 años de ausencia y atraviesa una fase de grupos cargada de tensión.

La "Albirroja" debutó con una dura derrota 4-1 ante Estados Unidos, luego se recuperó con una victoria 1-0 frente a Turquía y cerró su zona con el empate sin goles ante Australia.

Con esos resultados, el equipo de Alfaro terminó tercero en el Grupo D, detrás de Estados Unidos y Australia, y quedó a la espera de la confirmación definitiva de su clasificación a la próxima ronda.

Chilavert ya había sido muy crítico después del debut ante Estados Unidos, cuando responsabilizó al entrenador por el planteo y apuntó contra la falta de identidad competitiva del seleccionado paraguayo.

Ahora, tras el empate ante Australia, el ex arquero volvió a la carga y profundizó su enfrentamiento discursivo con Alfaro, a quien acusa de justificar el rendimiento del equipo con frases emotivas y no con argumentos futbolísticos.

El entrenador argentino, por su parte, remarcó que Paraguay sigue con vida y defendió el trabajo de sus jugadores en un Mundial que, según él, presenta un nivel de enorme paridad.

“La primera autocrítica la hacemos nosotros. Pero miremos a los demás, a los que clasificaron a seis mundiales consecutivos y por qué a nosotros nos costó volver tras 16 años”, había expresado Alfaro.

Sin embargo, para Chilavert, esa explicación no alcanza: la crítica del excapitán paraguayo volvió a exponer la grieta alrededor de la "Albirroja": de un lado, quienes valoran el regreso mundialista y la posibilidad concreta de avanzar; del otro, voces históricas como la de Chilavert, que exigen una versión mucho más competitiva, agresiva y fiel a la tradición paraguaya.