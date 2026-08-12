Una caja de tarjetas autografiadas por Michael Jordan se vendió por más de u$s900.000 + Agregar ámbito en









Esta es la única caja sin abrir y la colección incluye su icónica tarjeta de novato, así como las de varias leyendas de la NBA como Charles Barkley, Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, que Jordan ha autografiado. Solo durante la primera mitad de 2026 se gastaron más de u$s68 millores en tarjetas individuales de Jordan.

Una caja sellada de cromos de básquetbol Freer de 1986-87, firmada y dedicada por Michael Jordan, se vendió por u$s900.100 en una subasta de eBay. @X.com

Una caja sellada de cromos de básquetbol Freer de 1986-87, firmada y dedicada por Michael Jordan, se vendió por u$s900.100 en una subasta de eBay. El precio final de venta de este artículo figuraba originalmente en u$s1,48 millones, pero el martes eBay publicó un comunicado que decía: "El precio final de venta de este artículo fue de u$s900.100. Estamos actualizando el registro para reflejar la transacción completada". No se proporcionó ninguna explicación para el cambio.

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Esta es la única caja sin abrir de Fleer Basketball del 86 -la colección incluye su icónica tarjeta de novato, así como las de varias leyendas de la NBA como Charles Barkley, Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon entre otros- que Jordan autografió, lo que indicó con una inscripción que dice "Caja de tarjeta de novato 1/1".

La empresa de cromos y objetos de colección Upper Deck anunció la subasta en julio pasado, junto con la noticia de la extensión de su colaboración exclusiva con Jordan. La firma también consiguió que Jordan autografiara 23 paquetes individuales sellados de cromos de baloncesto Fleer de 1986, que los coleccionistas pueden canjear mediante un programa de recompensas y que formarán parte de su colección Goodwin Champions de 2026. El diez por ciento de lo recaudado en la subasta se destinará a Boys & Girls Clubs of America.

La colección de cromos de baloncesto Fleer de 1986 pasó prácticamente desapercibida en su lanzamiento, ya que la NBA y el coleccionismo de cromos de baásquetbol eran mucho menos populares que en la actualidad. Sin embargo, Jordan se convirtió en una superestrella mundial en la década de 1990 y los aficionados comenzaron a coleccionar todo lo relacionado con él; su tarjeta de novato y la colección a la que pertenecía aumentaron considerablemente de valor. Hoy en día, una caja sellada de Fleer del 86 sin la firma de Jordan vale más de u$s100.000. Cada caja contiene 36 paquetes y, en promedio, entre tres y cuatro tarjetas Jordan #57.

La caja sin abrir de Fleer Basketball del 86 incluye su icónica tarjeta de novato, así como las de varias leyendas de la NBA como Charles Barkley, Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon entre otros- que Jordan ha autografiado. @X.com Lo interesante del precio final de la caja firmada es que es considerablemente inferior al récord de u$s2,7 millones que alcanzó una sola tarjeta de novato de Fleer firmada por Jordan el otoño pasado, a pesar de que la caja es única, mientras que existen más de 100 tarjetas autografiadas de Jordan de Fleer del 86 autenticadas.

Los artículos de colección de Jordan, incluida su tarjeta Fleer del 86, son posiblemente más populares que nunca en la actualidad. Según GemRate. que realiza un seguimiento de las ventas y la clasificación de tarjetas coleccionables, se gastaron más de u$s68 millores en tarjetas individuales de Jordan solo en eBay durante la primera mitad de 2026, solo superado por Shohei Ohtani (u$s85,6 millones), pasando de poco más de u$s8 millones en enero a casi u$s17 millones en junio.