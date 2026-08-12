Suspendieron más de 700 vuelos por la erupción del volcán Etna en Italia + Agregar ámbito en









Cerca de 400 partidas fueron canceladas y otras 52 están previstas para hoy. Además, más de 250 operaciones fueron derivadas a terminales alternativas, entre ellas Comiso, Palermo y Trapani.

Etna en erupción deja más de 700 vuelos suspendidos. ASSOCIATED PRESS

La erupción del volcán Etna provocó la cancelación de cientos de vuelos en Sicilia y generó nuevas complicaciones en el transporte aéreo de la región. La situación afecta especialmente a Catania, cuya cercanía con el volcán dificulta las operaciones.

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En concreto, alrededor de 400 vuelos de salida fueron cancelados y otros 52 serán suspendidos durante este miércoles, según la información de la autoridad de aviación civil. Además, más de 250 operaciones fueron reprogramadas hacia otros aeropuertos: más de 100 fueron desviadas a Comiso desde el inicio de la emergencia, unas 50 a Palermo durante la jornada de ayer y otras 22 a Trapani.

La erupción del Etna canceló cientos de vuelos en Sicilia y complicó las operaciones aéreas, especialmente en Catania. Musumeci advirtió por más cancelaciones y cuestionó la ubicación del aeropuerto de Catania El ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, advirtió que las interrupciones podrían continuar debido a esa ubicación. "No es el volcán el que está fuera de lugar, sino el aeropuerto", afirmó.

Musumeci también señaló que la situación en los aeropuertos de Catania y Comiso, marcada por cancelaciones, demoras y complicaciones para miles de habitantes y visitantes durante la temporada alta, expone nuevamente una dificultad que Sicilia arrastra desde hace años.

"Lo que está ocurriendo en los aeropuertos de Catania y Comiso, con cancelaciones, retrasos y graves trastornos para miles de residentes y turistas en plena temporada alta de verano, está reavivando un problema del que Sicilia es consciente desde hace tiempo", recordó el funcionario.

El Etna mantiene bajo presión al este de Sicilia La actividad eruptiva del Etna, el volcán activo más alto de Europa, comenzó el 7 de agosto y ya suma una semana de impacto en el este de Sicilia. Este miércoles, el aeropuerto Vincenzo Bellini de Catania atraviesa su séptima jornada consecutiva con vuelos cancelados, demorados y derivados hacia otras terminales de la isla.