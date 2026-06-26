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26 de junio 2026 - 11:26

Uruguay vs España y Noruega vs Francia por el Mundial 2026 EN VIVO

Uruguay deberá - de mínima - no perder con España para aspirar a clasificar.

Uruguay deberá - de mínima - no perder con España para aspirar a clasificar.

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En la última fecha de la fase de grupos en marcha, el Mundial 2026 empieza a definir su cuadro de eliminación directa. Brasil y México aseguraron el primer puesto de sus zonas.

La última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 empezó a definir el cuadro de eliminación directa y ya dejó los primeros cruces confirmados de los 16avos de final. Este viernes, se definirá el tan peleado grupo H, donde Uruguay irá por la épica vs España, mientras Cabo Verde busca una histórica clasificación ante Arabia Saudita en su primera Copa del Mundo.

Una de esas cuatro selecciones será el rival de la Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026, que se jugarán el próximo martes en Miami.

Por otro lado, también se definirá el grupo I, con un enfrentamiento de alto vuelo entre Noruega y Francia - que buscan quedarse con el primer puesto - y Senegal e Irak , que buscarán arañar una oportunidad como mejor terceros.

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La FIFA aplicó una severa suspensión a una federación asiática por interferencia del Estado

La casa madre del fútbol sancionó a la Asociación de Fútbol de Nepal por interferencia de terceros y advirtió a sus federaciones miembro que no mantengan contacto deportivo con el organismo suspendido.

En pleno desarrollo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA decidió suspender hasta nuevo aviso a la Asociación de Fútbol de Nepal (ANFA), por lo que sus selecciones y clubes quedaron inhabilitados para participar en competencias internacionales.

La medida fue adoptada por el Consejo de la FIFA el 24 de junio de 2026 y fue comunicada a todas sus asociaciones miembro, con una advertencia expresa: no deberán mantener contacto deportivo con la federación suspendida ni con sus equipos mientras se mantenga la sanción.

La decisión se tomó por una presunta interferencia indebida del Estado en el funcionamiento de la asociación, algo prohibido por los estatutos del máximo organismo del fútbol mundial.

Según trascendió, el conflicto se profundizó a partir del proceso electoral interno de la ANFA, que quedó atravesado por cuestionamientos institucionales y por la intervención de autoridades deportivas nacionales.

En su comunicado, la FIFA informó que la ANFA quedó suspendida “hasta nuevo aviso” y que, desde el 24 de junio, perdió todos sus derechos como miembro.

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El presidente de Ecuador decretó feriado nacional tras la victoria ante Alemania en el Mundial 2026

Daniel Noboa anunció la suspensión de la jornada laboral en todo el país después del 2 a 1 del equipo de Sebastián Beccacece, que se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó feriado nacional para este viernes luego del histórico triunfo de la selección dirigida por Sebastián Beccacece por 2-1 ante Alemania, resultado que le permitió a la Tri clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

“Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado!”, publicó Noboa en su cuenta de X.

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La FIFA habilitó el regreso de Rusia a las competencias internacionales tras más de cuatro años de sanción

El combinado sub 15 ruso participará en la primera edición de la Copa Mundial en esa categoría, que se disputará en Azerbaiyán entre el 22 y el 31 de octubre. Será la primera presencia oficial de un seleccionado ruso en un torneo FIFA desde la invasión a Ucrania en 2022.

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La Federación Internacional del Fútbol (FIFA) anunció este miércoles que la Unión del Fútbol de Rusia (UFR) podrá volver a participar en competencias internacionales. La medida incluye levantar parcialmente algunas sanciones sobre las categorías del combinado que supo ser sede la Copa del Mundo 2018.

Leé la nota completa.

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El rival de Argentina se define hoy: los dos partidos que marcarán el cruce de 16avos

La Selección argentina ya tiene lugar asegurado en la próxima ronda, pero espera por el equipo del Grupo H que enfrentará.

uruguay españa

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una jornada clave para la Selección Argentina, que ya consiguió la clasificación a los 16avos de final y ahora mira de reojo lo que ocurra en el Grupo H, donde se definirá su próximo rival.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará su participación en la zona frente a Jordania, pero el foco también estará puesto en dos encuentros decisivos: España vs. Uruguay y Cabo Verde vs. Arabia Saudita. De esos resultados saldrá el seleccionado que se cruzará con la "Albiceleste" en la primera ronda de eliminación directa.

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Mundial 2026: todas las selecciones que ya clasificaron a los 16vos

La tercera fecha empezó a definir el mapa de la próxima ronda, con varios equipos que ya aseguraron su lugar y otros que quedaron muy cerca.

Selecciones Clasificadas a 16vos Mundial 2026

El Mundial 2026 empieza a definir a sus primeros clasificados a los 16vos de final. Con la tercera fecha de la fase de grupos en marcha, varias selecciones ya lograron asegurar su lugar en la próxima ronda y otras quedaron muy cerca de conseguirlo.

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Ecuador declaró feriado tras la histórica victoria y clasificación vs Alemania

Ecuador - Pedro Vite y Gonzalo Plata
El conjunto latinoamericano dio vuelta el partido frente Alemania y consiguió su paso a 16vos.

El conjunto latinoamericano dio vuelta el partido frente Alemania y consiguió su paso a 16vos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este jueves un feriado nacional para celebrar la histórica victoria de la selección ecuatoriana por 2-1 ante Alemania, resultado que aseguró la clasificación de la Tricolor a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario felicitó al plantel y al cuerpo técnico por el logro conseguido: "Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero", escribió. Luego anunció la medida: "¡Mañana, feriado!".

De esta manera, el viernes 26 fue declarado día no laborable en todo el territorio ecuatoriano mediante un decreto firmado por el propio Noboa, como parte de los festejos por la clasificación de la selección a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

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Quién juega hoy en el Mundial 2026: Uruguay busca la épica, Cabo Verde una clasificación histórica y Noruega-Francia definen el primer puesto

Los partidos de hoy en la Copa Mundial 2026 van a definir los grupos H e I, por lo que se conocerán a más selecciones que avanzarán a la siguiente ronda.

cabo verde (3)
  • 16.00: Noruega vs. Francia
  • 16.00: Senegal vs. Irak
  • 21.00: Uruguay vs. España
  • 21.00: Cabo Verde vs. Arabia Saudita
  • 00.00: Egipto vs. Irán
  • 00.00: Nueva Zelanda vs. Bélgica

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16avos del Mundial 2026: todos los cruces, mejores terceros, el fixture completo y cuándo se juega cada partido

La Copa Mundial de la FIFA estrena un sistema ampliado con 48 selecciones. Ocho de los 12 terceros avanzarán de ronda. Conocé todos los detalles del sistema de clasificación y cómo será el fixture de los 16avos.

Copa del Mundo FIFA

El Mundial 2026 entró en etapas decisivas con respecto a la definición de la fase de grupos, y la expectativa no solo se centra en los partidos, sino en las calculadoras.

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