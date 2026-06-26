Uruguay vs España y Noruega vs Francia por el Mundial 2026 EN VIVO

La última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 empezó a definir el cuadro de eliminación directa y ya dejó los primeros cruces confirmados de los 16avos de final. Este viernes, se definirá el tan peleado grupo H, donde Uruguay irá por la épica vs España, mientras Cabo Verde busca una histórica clasificación ante Arabia Saudita en su primera Copa del Mundo.
La FIFA aplicó una severa suspensión a una federación asiática por interferencia del Estado
La casa madre del fútbol sancionó a la Asociación de Fútbol de Nepal por interferencia de terceros y advirtió a sus federaciones miembro que no mantengan contacto deportivo con el organismo suspendido.
En pleno desarrollo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA decidió suspender hasta nuevo aviso a la Asociación de Fútbol de Nepal (ANFA), por lo que sus selecciones y clubes quedaron inhabilitados para participar en competencias internacionales.
La medida fue adoptada por el Consejo de la FIFA el 24 de junio de 2026 y fue comunicada a todas sus asociaciones miembro, con una advertencia expresa: no deberán mantener contacto deportivo con la federación suspendida ni con sus equipos mientras se mantenga la sanción.
La decisión se tomó por una presunta interferencia indebida del Estado en el funcionamiento de la asociación, algo prohibido por los estatutos del máximo organismo del fútbol mundial.
Según trascendió, el conflicto se profundizó a partir del proceso electoral interno de la ANFA, que quedó atravesado por cuestionamientos institucionales y por la intervención de autoridades deportivas nacionales.
En su comunicado, la FIFA informó que la ANFA quedó suspendida “hasta nuevo aviso” y que, desde el 24 de junio, perdió todos sus derechos como miembro.