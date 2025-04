Chiqui Tapia defendió y justificó el formato de 30 equipos en la Primera División

Pasó siguiente, el 1 de la AFA ejemplificó: "Central Córdoba viene de ganarle a Flamengo, que fue la primera vez en la historia que pierde en el Maracaná por la Copa Libertadores. Y no dirigió un árbitro argentino, porque cuando ganan esos equipos acá dicen: 'Es porque los dirigió Carlitos Balá o Chasman'".

En su extensa argumentación para justificar el formato del fútbol local, Tapia mencionó los cambios en otras competiciones de la FIFA, como el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo, que aumentarán sus participantes.

"¿De cuántos se juega el Mundial de Clubes este? ¿Cómo el anterior o el último? No, con más equipos. ¿Y la Champions? ¿El próximo Mundial con cuántas selecciones se jugará? Y hasta escuché que para el 2030 quieren promover más equipos (Conmebol pidió subir a 64)", comparó para dar crédito a su formato.

Al mismo tiempo, el mandatario del fútbol argentino remarcó que cada vez que la Selección Argentina fue campeona del mundo coincidió con que había más clubes en la Primera División: "Torneos de más de 20 equipos hubo desde el '76/77 hasta el '86, que se jugaban el Metropolitano y Nacional. En el primer semestre 20 y en el segundo 30 equipos. Salimos campeones en el '78, en el '86 y en el 2022 con más de 20 equipos".

Por último hizo una autocrítica sobre los modos de comunicar este tipo de decisiones: "Quizá fallamos nosotros en no explicarlo. Desde el punto de vista nuestro, comercialmente y deportivamente, entendemos que es mejor. Y cuando tomamos una decisión es porque me lo plantean los dirigentes del fútbol argentino, yo no las tomo solo".