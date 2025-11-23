Con la mira en el título, Boca venció 2-0 a Talleres y avanzó a cuartos del Torneo Clausura 2025

Con un doblete de Miguel Merentiel y una actuación clave de Agustín Marchesín, el equipo de Claudio Úbeda superó a la "T" en La Bombonera y enfrentará a Argentinos Juniors en cuartos.

En una noche intensa en La Bombonera , Boca Juniors derrotó 2-0 a Talleres de Córdoba y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 . El equipo de Claudio Úbeda sufrió en el arranque, pero golpeó con eficacia a través de un doblete de Miguel Merentiel.

Con este resultado, el Xeneize sumó su quinto triunfo consecutivo, tercero al hilo por 2-0-. Ahora, enfrentará a Argentinos Juniors , nuevamente en La Bombonera , con la ilusión de seguir avanzando rumbo al título.

El partido comenzó con un dominio claro de Talleres , que en los primeros cinco minutos acumuló cinco remates, todos desviados. La más clara llegó apenas pasado el minuto, cuando Marchesín falló en la salida y Juan Camilo Portilla probó desde afuera, rozando el palo.

Boca respondió rápido y a los 9 minutos generó una acción clarísima: Paredes , de primera, asistió a Merentiel , quien habilitó a Milton Giménez , pero el delantero definió afuera.

La “T” volvió a avisar a los 23’, cuando Angulo bajó un centro y dejó a Ortegoza mano a mano, pero Marchesín reaccionó a tiempo y evitó el gol.

Boca equilibró el trámite y a los 28’ golpeó con su mejor arma desde la llegada de Leandro Paredes: la pelota parada. Tras un córner del campeón del mundo, Lautaro Di Lollo ganó en lo alto, su cabezazo dio en el travesaño y Merentiel, atento, empujó la pelota para el 1-0.

Tras un córner de Paredes, Di Lollo ganó de arriba y la pelota dio en el travesaño y se metía, pero apareció Merentiel para segurar el 1 a 0 ante Talleres



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025

Talleres tuvo una oportunidad inmejorable para empatar antes del entretiempo. A los 44’, un centro de Schott pegó en la mano de Zeballos y Pablo Dóvalo cobró penal. Mateo Cáceres ejecutó con sutileza, pero Marchesín voló hacia su izquierda y desvió el remate con una gran atajada.

MARCHESÍN LE TAPÓ EL PENAL A MATEO CÁCERES Y BOCA SIGUE GANANDO 1 A 0



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025

El complemento empezó con un mazazo: a los pocos segundos, una mala salida de Talleres derivó en un centro perfecto de Lautaro Blanco y nuevamente Merentiel anticipó a su marca para sellar el 2-0.

En el arranque del segundo tiempo Blanco metió el centro y Merentiel la mandó adentro para el 2 a 0 de Boca ante Talleres



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 24, 2025

Ese golpe dejó sin respuestas al equipo de Carlos Tevez, mientras Boca administró el partido con comodidad y hasta tuvo ocasiones para ampliar la diferencia. El Xeneize ya no sufrió sobresaltos y cerró una victoria sólida, que lo deposita en los cuartos de final del Clausura.