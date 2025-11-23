SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de noviembre 2025 - 23:03

Con la mira en el título, Boca venció 2-0 a Talleres y avanzó a cuartos del Torneo Clausura 2025

Con un doblete de Miguel Merentiel y una actuación clave de Agustín Marchesín, el equipo de Claudio Úbeda superó a la "T" en La Bombonera y enfrentará a Argentinos Juniors en cuartos.

Miguel Merentiel, nuevamente clave para Boca. (X: @Bocanet12)

Con este resultado, el Xeneize sumó su quinto triunfo consecutivo, tercero al hilo por 2-0-. Ahora, enfrentará a Argentinos Juniors, nuevamente en La Bombonera, con la ilusión de seguir avanzando rumbo al título.

Boca venció a Talleres y se ilusiona con el título

El partido comenzó con un dominio claro de Talleres, que en los primeros cinco minutos acumuló cinco remates, todos desviados. La más clara llegó apenas pasado el minuto, cuando Marchesín falló en la salida y Juan Camilo Portilla probó desde afuera, rozando el palo.

Boca respondió rápido y a los 9 minutos generó una acción clarísima: Paredes, de primera, asistió a Merentiel, quien habilitó a Milton Giménez, pero el delantero definió afuera.

La “T” volvió a avisar a los 23’, cuando Angulo bajó un centro y dejó a Ortegoza mano a mano, pero Marchesín reaccionó a tiempo y evitó el gol.

Boca equilibró el trámite y a los 28’ golpeó con su mejor arma desde la llegada de Leandro Paredes: la pelota parada. Tras un córner del campeón del mundo, Lautaro Di Lollo ganó en lo alto, su cabezazo dio en el travesaño y Merentiel, atento, empujó la pelota para el 1-0.

Talleres tuvo una oportunidad inmejorable para empatar antes del entretiempo. A los 44’, un centro de Schott pegó en la mano de Zeballos y Pablo Dóvalo cobró penal. Mateo Cáceres ejecutó con sutileza, pero Marchesín voló hacia su izquierda y desvió el remate con una gran atajada.

El complemento empezó con un mazazo: a los pocos segundos, una mala salida de Talleres derivó en un centro perfecto de Lautaro Blanco y nuevamente Merentiel anticipó a su marca para sellar el 2-0.

Ese golpe dejó sin respuestas al equipo de Carlos Tevez, mientras Boca administró el partido con comodidad y hasta tuvo ocasiones para ampliar la diferencia. El Xeneize ya no sufrió sobresaltos y cerró una victoria sólida, que lo deposita en los cuartos de final del Clausura.

