Carlos Tevez volverá a la Bombonera: cómo le fue enfrentando a Boca como DT

Boca conoció este lunes a su rival para los octavos de final del Torneo Clausura: Talleres de Córdoba, en un partido que marcará el regreso de Carlos Tevez a su antigua casa.

El "Apache", ídolo del "Xeneize", club en el que hizo historia con 279 partidos, 94 goles, 52 asistencias y 11 títulos en 3 etapas, es el entrenador de la "T" desde julio de este año y, tras conseguir la permanencia, metió a su equipo en los Playoffs del campeonato, al finalizar octavos de la Zona B.

Como el equipo de Claudio Ubeda cerró la Zona A como líder con 29 puntos, ganando sus últimos cuatro compromisos, habrá duelo entre Boca y Talleres en octavos de final, a partido único y en el Estadio Alberto J. Armando.

En su etapa como entrenador enfrentó una vez al "Xeneize", puntualmente en su primera experiencia como DT, con Rosario Central .

El 17 de agosto de 2022 , por la fecha 17 del Torneo de la Liga, el "Canalla" empató 0-0 en su visita a la Bombonera, en un partido que tuvo dos penales cobrados a instancia del VAR: primero Agustín Rossi se lo atajó a Gaspar Servio y luego el propio Servio detuvo el lanzamiento de "Pol" Fernández .

Tevez, que apenas tenía un puñado de partidos como director técnico, fue recibido con honores en la Bombonera, que le dedicó una gran ovación. Además, "Chicho" Serna le entregó un cuadro con su camiseta y el club 'ploteó' el centro de la cancha para darle la bienvenida.

En ese momento, el retiro de Tevez, en 2021, era mucho más cercano en el tiempo y toda la hinchada le hizo llegar su amor. "Fue una sensación difícil y que me dejó dudas cuando entré a La Bombonera. Me sentí extraño, porque realmente ahí me cayó la ficha de que ya no estaba más en Boca", señaló el exdelantero, que enfrentó a su excompañero Hugo Ibarra como DT.

"Por supuesto que le tengo que agradecer siempre al hincha de Boca, pero es raro verme en el banco visitante. Fue algo diferente a todo. Cuando entré a la cancha busqué el palco al que iba mi papá, que ya no está. Nunca enfrenté a Boca con otra camiseta en mi vida y por eso es difícil expresar lo que uno siente por dentro", añadió Tevez.

Con Central no volvió a enfrentar a Boca, algo que tampoco hizo en Independiente, donde dirigió entre 2023 y 2024. Ahora, meses después de su llegada a Talleres, volverá a una cancha en la que hizo historia para tratar de eliminar al club de sus amores.