Un pasillo derecho a la eliminación: en Rosario, Estudiantes borró al "campeón" y avanzó a cuartos de final

Con gol de Edwuin Cetré, el Pincha ganó 1-0 en el Gigante y dejó afuera a Rosario Central, en un partido marcado por el pasillo de espaldas y la polémica por la proclamación del Canalla.

Edwuin Cetré, el héroe de Estudiantes en la tarde rosarina.

En una noche llena de simbolismos y tensión acumulada durante toda la semana, Estudiantes de La Plata sorprendió en el Gigante de Arroyito al vencer 1-0 a Rosario Central con un golazo de Edwuin Cetré, resultado que lo metió en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y que profundizó la polémica generada por la reciente coronación del Canalla.

La previa del choque estuvo atravesada por un clima áspero luego de que Rosario Central fuera proclamado campeón de la Liga 2025 por haber liderado la tabla anual. Estudiantes, lejos de avalar la resolución, aseguró públicamente que nunca existió una votación en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional y cuestionó la legitimidad del fallo.

Ante esa disputa, la Liga ordenó que el Pincha realizara el tradicional pasillo de campeón. La respuesta del plantel platense fue un mensaje tan contundente como inusual: formó el pasillo, pero se dio vuelta de espaldas cuando los futbolistas del Canalla ingresaron al campo. A partir de allí, el partido cargó con la tensión acumulada en una semana que ardió dentro y fuera de la cancha.

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tma1fgofk7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025 Estudiantes fue más y eliminó a Rosario Central del Torneo Clausura Embed Ya en el juego, el primer tiempo fue equilibrado, con ambos equipos disputándose cada metro. La apertura del marcador llegó gracias a una acción individual notable de Edwuin Cetré, que definió con precisión para poner en ventaja al Pincha. Antes, Fernando Muslera había sostenido su arco con una tapada clave para evitar el gol local.

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XpYGDy5bEL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025 En el complemento, Estudiantes estuvo cerca de ampliar la diferencia con un mano a mano de Facundo Farías, que Jorge Broun contuvo de forma brillante. A partir de ese momento, el conjunto de Ariel Holan retrocedió unos metros, cerró espacios y apostó por un bloque defensivo sólido.

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YJIDgBFro0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025 Central tuvo dos chances claras: un cabezazo de Alejo Véliz que dio en el palo y un remate de Maxi Lovera que salió a centímetros del parante. Sin embargo, Estudiantes resistió con orden, inteligencia y convicción. Así, el equipo de Eduardo Domínguez no solo avanzó a cuartos, donde enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero, sino que además se dio el gusto de eliminar al "campeón" en un Gigante de Arroyito que suele ser un terreno hostil para cualquier visitante.