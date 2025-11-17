Quién erró más goles en 2025, ¿Borja o Cavani?

Los dos delanteros de los clubes más grandes del país tuvieron temporadas irregulares y marcadas por varias chances desperdiciadas. Las estadísticas y los fallos más recordados.

Con el arco cerrado. Los delanteros de Boca y River tuvieron un año para el olvido.

La temporada 2025 ya puede ser catalogada para el olvido para los principales delanteros de Boca Juniors y River Plate , Miguel Borja y Edinson Cavani. Es que más allá de los goles que marcaron, lo que más ruido hizo fueron las ocasiones claras que dejaron escapar en momentos determinantes.

River y Boca, que disputaron torneos paralelos a nivel local e internacional, sufrieron en más de una ocasión esas fallas, que incluso cambiaron resultados o provocaron dolorosas eliminaciones.

Por un lado, Borja fue cuestionado por su falta de frialdad en los penales , mientras que Cavani enfrentó críticas por su irregularidad y los goles “increíbles” que erró bajo el arco. Pero a fin de cuentas, ¿Quién lleva más goles errados en lo que va del año?

Según datos recopilados por plataformas estadísticas como SofaScore y Transfermarkt, Cavani acumula 15 grandes ocasiones falladas , mientas que Borja registra entre 14 en la primera plataforma y 15 en la segunda , por lo que se lo podría considerar un empate técnico.

El colombiano, sin embargo, tuvo mayor volumen ofensivo, con más remates y presencia constante en el área rival. También se debe tener en cuenta que el uruguayo disputó poco más de la mitad de partidos que lo hizo el 9 de River.

Lo curioso es que ambos comparten una tendencia similar: sus cifras de “expected goals” (xG) están por encima de los tantos convertidos. En otras palabras, generaron situaciones de gol que no lograron concretar.

borja

Las estadísticas de Borja en River en 2025

En River Plate, Miguel Borja fue titular en la mayoría de los partidos de la Liga Profesional 2025. Disputó alrededor de 30 encuentros, marcó 7 goles y registró un xG cercano a 11.7, lo que implica una subejecución de casi cinco tantos.

A lo largo del torneo, realizó más de 50 remates, con varios encuentros en los que se fue con las manos vacías pese a tener chances claras. En su haber, sumó también asistencias y participación activa en la generación ofensiva, pero sus errores en momentos decisivos —como en empates ante Talleres y San Lorenzo— le costaron puntos valiosos a River.

En competencias internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Argentina, Borja sumó un par de goles adicionales, aunque repitió el patrón de desperdicio en el área rival.

Cavani.JPG Edinson Cavani, crítico por el gol anulado a Boca: “El VAR traza una línea que me pasa por arriba de la rodilla y me sale por la espalda” Reuters

Las estadísticas de Cavani en Boca en 2025

Edinson Cavani, a sus 38 años, tuvo un rendimiento más irregular en Boca Juniors. Disputó apenas 19 partidos (unos 1325 minutos) en el torneo local, con 4 goles y un xG de 5.4, es decir, dos goles menos de los esperados.

Su estadística más llamativa son los 15 grandes errores de definición, una cifra alta considerando su tiempo en cancha. Además, falló dos penales, uno de ellos clave ante Estudiantes. Pese a su experiencia, el uruguayo mostró dificultades físicas y falta de precisión que preocuparon al cuerpo técnico.

En la Copa Libertadores, Cavani aportó un gol en la fase de grupos, pero sus desaciertos frente al arco —especialmente en partidos de eliminación— se transformaron en tema de conversación entre los hinchas.

Uno de los increíbles goles que se perdió Borja

Uno de los fallos más recordados del colombiano ocurrió ante Deportivo Riesta, de visitante. Borja tuvo la chance de empatar el encuentro, tras dejar tirado al arquero en un mano a mano y haber tirado la pelota afuera con el arco vacío. Aquel partido, el Millonario terminó empatando sin goles, por lo que de haber convertido esa oportunidad, hoy tendría dos puntos importantes para sumar en la tabla anual.

Embed - !! INSOLITO GOL ERRADO DE MIGUEL BORJA ¡¡ ( river VS riestra)

Uno de los increíbles goles que se perdió Cavani

Cavani protagonizó su propio blooper en la Copa Libertadores contra Alianza Lima. En los minutos finales y con el partido 0-0, recibió un centro perfecto a pocos metros del arco, pero su definición se fue por arriba del travesaño. La jugada, repetida una y otra vez en los programas deportivos, simbolizó su temporada: buen posicionamiento, pero escasa puntería. Pero significó algo más doloroso para los hinchas Xeneizes, su primera eliminación en repechaje del máximo certamen de Sudamérica, ante un rival que nunca había logrado vencerlo.