Boca recuperó la camiseta de homenaje a Miguel Ángel Russo y se la devolvió a su familia

Agustín Eugui, un productor rural uruguayo, encontró en su campo la camiseta que Boca lanzó al cielo para homenajear a Miguel Ángel Russo y se la devolvió a su familia, lo que provocó una profunda emoción en el hijo del extéctino durante el partido ante Tigre en La Bombonera. El video conmocionó las redes sociales.

En el homenaje a Miguel realizado el 18 de octubre , el capitán Leandro Paredes y Úbeda lanzaron al cielo una camiseta de Boca sujeta a globos. Casi un mes después, la prenda finalmente volvió a manos de los Russo en un cierre inesperado y simbólico. Eugui halló la camiseta en su campo de Cañada Nieto, Uruguay , y gracias a la intervención de Edinson Cavani pudo viajar a La Bombonera , donde Boca enfrentó a Tigre, para entregarla personalmente.

El momento fue profundamente emotivo. Nacho Russo , futbolista e hijo del exentrenador , no pudo contener las lágrimas al recibir la prenda. “Es muy fuerte porque es una señal de la vida que sigue estando entre nosotros. La verdad que cuando me la entregó se me puso la piel de gallina. Cuando la encontró ya se me puso la piel de gallina y la quería ver, la quería tener, la quería oler” , expresó en diálogo con el Canal de Boca.

El dueño del campo donde cayó la camiseta, viajó a La Bombonera y entregó personalmente la camiseta a Nacho Russo.

A su vez, agradeció tanto al productor rural como al delantero uruguayo: “Agradecerte de corazón por el gesto que tuviste, y a vos también Edinson por contactarte y de hacerlo rápido. La verdad que no puedo creer la cantidad de cosas que me pasaron este tiempo, son todas señales de vida de que sigue estando acá”.

Eugui también vivió la experiencia con emoción. “Es increíble toda la situación y que vuelva la camiseta. Por algo volvió, es increíble”, aseguró tras reencontrar la prenda con su destino original.

El emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

El 18 de octubre Boca realizó un homenaje especial a Miguel Ángel Russo, quien dirigió al equipo hasta su fallecimiento el pasado 8 de octubre. El reconocimiento tuvo lugar durante el partido ante Belgrano por el Torneo Clausura y se centró en un parche en la camiseta que reproduce la icónica imagen de Russo besando la Copa Libertadores 2007, acompañado de la fecha de su nacimiento y el símbolo del infinito.

Embed CONMOVEDOR HOMENAJE DE BOCA A RUSSO Paredes y Úbeda soltaron una camiseta con globos para recordar a Miguel Ángel Russo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/geDXg7xveW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2025

El homenaje continuó en el campo de juego: el capitán Leandro Paredes y Úbeda lanzaron al cielo una camiseta de Boca sujeta a globos, en un gesto que cerró la ceremonia previa al minuto de silencio. Los hinchas cantaron emocionados: "Muchas gracias Miguelo, muchas gracias Miguelo / vos nos diste la Copa, vos nos diste alegrías / lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida".

Además, en el palco se destacó una de las últimas imágenes de Russo junto a Juan Román Riquelme en el Predio Boca, acompañada de la frase: “Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo”. La delegación principal del equipo también ingresó al estadio en un micro ploteado con la imagen del entrenador y la consigna “A Boca no se le puede decir que no”, completando así un reconocimiento que abarcó tribunas, campo de juego y pantallas.

Russo no sólo fue campeón con Boca y símbolo de la última Libertadores ganada por el club, sino que también dejó un legado de humildad, trabajo y respeto, valores que el “Xeneize” buscó reflejar en este homenaje inolvidable.

El hallazgo dio cierre a una historia que mezcló dolor, memoria y fútbol. La camiseta, llevada por el viento desde La Boca hasta Uruguay, regresó a la familia Russo en una escena íntima y conmovedora que reforzó el valor del homenaje.