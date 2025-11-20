Un ex-Boca se perdió los amistosos de su selección porque le lavaron el pasaporte + Seguir en









Durante la fecha FIFA de noviembre, la selección de Paraguay programó una gira por Norteamérica en la que enfrentó a EEUU y a México. El director técnico, Gustavo Alfaro, no pudo contar con un jugador fundamental.

El ex Boca que se perdió los amistosos de su selección por un insólito motivo.

El sueño de todo futbolista es el de vestir los colores de su país en algún momento de la carrera, ya sea en un Mundial, un torneo continental o simples amistosos. Sin embargo, hay un ex jugador de Boca Juniors y Talleres que se quedó afuera de la lista de convocados por un insólito motivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la fecha FIFA de noviembre, la selección de Paraguay programó una gira por Norteamérica en la que enfrentó a EEUU y a México. Entre los futbolistas habituales que integran el plantel, faltó uno: Andrés Cubas.

Según confirmó su padre en diálogo con ABC Cardinal, el ex Boca no pudo viajar porque su pasaporte terminó en el lavarropas, metido en el bolsillo de un pantalón. Cuando empezó el ciclo de lavado, el documento quedó totalmente inutilizable y no llegó a ser reemplazado a tiempo para tomar el vuelo.

ANDRES CUBAS Andrés Cubas es un habitual de la lista de convocados de la selección de Paraguay. “La señora que trabaja ahí tampoco se dio cuenta y lo metieron al lavarropas. Él está muy pichado. Nunca deja el pasaporte en el pantalón, me dijo, pero ahora no sé qué pasó”, relató su padre, sorprendido por la situación.

De este modo, el futbolista pudo obtener un nuevo pasaporte, pero no pudo completar el proceso de visado para viajar a tiempo para los partidos.

El paso de Andrés Cubas por Boca Juniors El mediocampista paraguayo tuvo un paso importante por Boca entre 2014 y 2017, etapa en la que disputó 44 partidos, marcó un gol y sumó una asistencia. En ese período también fue parte de dos títulos locales y una Copa Argentina. Después siguió su carrera en Italia, donde fue enviado por 6 meses al Pescara hasta su regreso a Argentina donde pasó por Defensa y Justicia, y Talleres de Córdoba. Además, su llegada al Nimes de Francia, marcó lo que fue su último paso por Europa hasta la fecha. Actualmente se desempeña en el Vancouver Whitecaps de la MLS, donde lleva 28 partidos disputados sin goles ni asistencias.