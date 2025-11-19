La nieta de Susana Giménez confirmó su romance con el jugador de Boca Nicolás Figal + Seguir en









Se trata de Lucía Celasco, modelo y empresaria de 31 años. Se mostró junto al defensor compartiendo un momento de paz en redes sociales.

Lucía Celasco confirmó su romance con NIcolás Figal. @nico_figal

La nieta de la diva de la televisión Susana Giménez, Lucía Celasco, confirmó su romance con el jugador del Club Atlético Boca Junios Nicolás Figal, según se conoció en las últimas horas. Ambos blanquearon su presente sentimental en redes sociales.

Celasco posó junto al defensor de Boca compartiendo una comida al aire libre este martes. El momento quedó captado por Figal, quien subió la foto a historias de Instagram. Momentos después, ella la reposteó.

La nieta de "La Su" y el defensor de Boca confirmaron su relación El defensor subió la postal relajado y disfrutando de una comida al aire libre, luego de sufrir unos cortes en su rostro tras jugar ante Tigre.

nico figal lucia celasco Con una simple postal, ambos se mostraron juntos y cómplices. @nico_figal Lucía, quien nació el 25 de noviembre de 1993, es hija de Mercedes Sarrabayrouse, la única hija de Susana. La joven es modelo, empresaria y, pese al vínculo que la une a la diva, lleva una vida de perfil bajo.

El defensor también suele llevar un perfil tranquilo. Sin embargo, eligió compartir en redes esta parte reciente de su vida junto a Lucía.

