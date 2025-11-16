Boca le ganó 2-0 a Tigre, terminó primero del grupo y aseguró la localía en los playoffs







Con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani, el "Xeneize" se impuso en La Bombonera, terminó como líder de la Zona A y sólo jugaría una eventual final en cancha neutral. Espera rival entre Sarmiento y Gimnasia.

Boca sigue de racha y derrotó a Tigre en La Bombonera.

Boca Juniors superó 2-0 a Tigre en La Bombonera por la última fecha del Torneo Clausura 2025, cerró la fase regular como puntero del Grupo A y se garantizó disputar como local todos los cruces de playoffs, salvo una eventual final. Con tantos de Ayrton Costa y Edinson Cavani, el equipo de Claudio Úbeda redondeó un cierre sólido y oportuno.

El "Xeneize" concluye la fase regular con un panorama ideal: primer puesto, localía garantizada en todo el camino de playoffs y el regreso goleador de Cavani en una Bombonera que vive días de euforia tras el triunfo ante River.

Boca se impuso a Tigre con juego y selló el grupo de la mejor manera Embed Con el envión del triunfo en el superclásico, Boca salió decidido a imponer condiciones. Desde el inicio mostró ocho jugadores volcados en campo rival, control territorial y manejo fluido de pelota, incluso sin repetir el doble “9” que venía utilizando Úbeda.

No obstante el dominio, la primera ocasión clara fue para Tigre: a los 17 minutos, José Romero probó desde la medialuna tras una buena combinación interna y obligó a Agustín Marchesín a una atajada alta para evitar la caída.

A Boca le sobró juego en tres cuartos, pero le faltaron remates de media distancia y presencia fija en el área: Merentiel no logró establecerse como referencia y su aporte se diluyó. En el complemento, un disparo bajo de Leandro Paredes amagó con romper el cero, pero el partido entró en una fase de interrupciones que cortaron el ritmo.

La emoción llegó recién a los 28 minutos: córner de Paredes, anticipo perfecto de Ayrton Costa en el primer palo y testazo letal contra el poste más lejano de Zenobio para el 1-0. Embed ¡¡LLEGÓ EL PRIMERO!! Ayrton Costa ganó de cabeza y marcó un verdadero GOLAZO para el 1-0 de Boca vs. Tigre.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VYFdpRVvXn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025 Con la ventaja y el estadio encendido, la reaparición de Cavani tras su lesión encontró premio sobre el final. En tiempo adicionado, Paredes cedió el penal al delantero uruguayo, que definió firme para sellar el 2-0 y reencontrarse con el gol. Embed ¡¡VOLVIÓ EL URUGUAYO!! En su vuelta a las canchas, EDINSON CAVANI la aseguró y firmó el 2-0 de Boca ante Tigre.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uVMjTwBayl — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025 Recién con el cierre de la fecha, el "Xeneize" conocerá a su rival en octavos de final, que saldrá entre Sarmiento y Gimnasia. Tigre, en tanto, quedó a la espera de dos resultados del lunes para confirmar su lugar entre los ocho clasificados y también su posición de cara a la Copa Sudamericana.