Johnny Depp estuvo en la cancha de Boca y se llevó una camiseta de regalo de manos de Riquelme







La presencia de la estrella de cine, reconocida por sus papeles en películas como Piratas del Caribe y El joven manos de tijera, causó revuelo entre los presentes.

Depp posó junto a Juan Roman Riquelme y una camiseta con su nombre.

La Bombonera tuvo nuevamente un invitado de lujo: el actor estadounidense Johnny Depp estuvo en uno de los palcos para presenciar el partido en el que Boca venció a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La presencia de la estrella de cine, reconocida por sus papeles en películas como Piratas del Caribe y El joven manos de tijera, causó revuelo entre los presentes. Se da apenas una semana después de la visita de Dua Lipa para el Superclásico.

Tras el partido, la cuenta oficial de Boca en redes sociales se encargó de viralizar el encuentro del actor con el máximo referente del club. Se publicó una fotografía de Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme, presidente de la institución.

En la imagen, Riquelme aparece obsequiándole una camiseta del equipo al actor. El club acompañó la publicación con un mensaje contundente: "Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato".

Embed - Boca Juniors on Instagram: "Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato " View this post on Instagram Depp se encuentra en Argentina para la promoción de su película y aprovechó su estadía para vivir de cerca la pasión del fútbol argentino en uno de sus templos, presenciando el triunfo que mantiene a Boca en lo alto de la tabla de posiciones del Clausura.

Johnny Depp sorprendió con un show musical improvisado en el Hotel Faena El fin de semana de Depp no constó solo en su paso por la cancha de Boca, el actor y músico cautivó a los invitados durante una velada privada en el Hotel Faena, donde ofreció un show musical improvisado junto a Jorge “Corcho” Rodríguez y la cantante María Campos, combinando talento, carisma y una experiencia artística única. La noche se vivió entre gastronomía de alto nivel y música en vivo, La cita tuvo lugar en El Mercado, el restaurante principal del Faena, donde Depp compartió la mesa con figuras como Horacio Heguy, Daniela Urzi, Natalia Graciano, María Campos y Concepción Blaquier. Al finalizar la cena, los invitados se trasladaron a The Library Lounge, espacio reconocido por su ambiente íntimo y música en vivo. Allí, Depp y “Corcho” Rodríguez tomaron guitarras y comenzaron a improvisar, mientras María Campos se sumó con su voz interpretando el clásico de Bob Dylan, “Knockin’ On Heaven’s Door”.