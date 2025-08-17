Un grupo de hinchas de Quilmes protagonizó un violento episodio tras la derrota 1-0 ante Los Andes, cuando los jugadores regresaban al estadio Centenario para retirar sus autos. La situación se suma a la reciente salida de Aldo Duscher como director técnico y refleja la delicada situación del equipo, que acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos.
Crisis en Quilmes: los hinchas agredieron al plantel tras la derrota ante Los Andes
El Cervecero cayó 1-0 ante Los Andes y sufrió agresiones de hinchas al regresar al estadio. El equipo acumula cuatro derrotas en cinco partidos.
El colectivo que trasladaba al plantel no contaba con custodia policial y varios hinchas se acercaron para insultar y agredir a los futbolistas. En uno de los autos del equipo dejaron un cartel con la amenaza: “Jugadores mercenarios, si nos mandan al descenso, los mandamos al hospital”.
Quilmes en números y situación de la tabla
El Cervecero atraviesa uno de los momentos más complicados en la Primera Nacional, ubicándose 13° en la Zona A con apenas 30 puntos, a seis del último clasificado al reducido, Deportivo Maipú. La derrota ante Los Andes, un rival directo en la pelea por ingresar al reducido, marcó el segundo tropiezo consecutivo y dejó al equipo sin levantar cabeza en cinco partidos recientes.
El técnico interino Néstor Frediani habló tras la caída: “Lamentablemente, no se pudo, el gol nos golpeó”, reconoció en conferencia de prensa. Por su parte, Federico Tevez, único jugador que dialogó con los medios, asumió la responsabilidad: “La culpa es nuestra, tenemos que seguir trabajando”.
Salida tormentosa de Aldo Duscher
Duscher decidió dar un paso al costado tras una serie de malos resultados y lo comunicó a la dirigencia y a los candidatos a sucederlo. Sin embargo, intentó regresar al entrenamiento, lo que generó un fuerte enfrentamiento con el presidente, casi llegando a los golpes. La decisión final de los jugadores fue expulsarlo y dejar el mando a los entrenadores de la Reserva, Néstor Frediani y Ricardo Vendakis.
La relación entre equipo e hinchas parece quebrada. Quilmes buscará reacción dentro de la cancha en la próxima fecha, recibiendo a San Miguel en un estadio que se espera se transforme en una verdadera caldera, mientras la presión social y deportiva sigue creciendo sobre el plantel.
