Crisis en Quilmes: los hinchas agredieron al plantel tras la derrota ante Los Andes







El Cervecero cayó 1-0 ante Los Andes y sufrió agresiones de hinchas al regresar al estadio. El equipo acumula cuatro derrotas en cinco partidos.

Hinchas de Quilmes increparon al plantel tras la derrota ante Los Andes.

Un grupo de hinchas de Quilmes protagonizó un violento episodio tras la derrota 1-0 ante Los Andes, cuando los jugadores regresaban al estadio Centenario para retirar sus autos. La situación se suma a la reciente salida de Aldo Duscher como director técnico y refleja la delicada situación del equipo, que acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos.

El colectivo que trasladaba al plantel no contaba con custodia policial y varios hinchas se acercaron para insultar y agredir a los futbolistas. En uno de los autos del equipo dejaron un cartel con la amenaza: “Jugadores mercenarios, si nos mandan al descenso, los mandamos al hospital”.

Quilmes hinchas Los hinchas de Quilmes agreden al micro del plantel. X: @todoquilmes1887 Quilmes en números y situación de la tabla El Cervecero atraviesa uno de los momentos más complicados en la Primera Nacional, ubicándose 13° en la Zona A con apenas 30 puntos, a seis del último clasificado al reducido, Deportivo Maipú. La derrota ante Los Andes, un rival directo en la pelea por ingresar al reducido, marcó el segundo tropiezo consecutivo y dejó al equipo sin levantar cabeza en cinco partidos recientes.

El técnico interino Néstor Frediani habló tras la caída: “Lamentablemente, no se pudo, el gol nos golpeó”, reconoció en conferencia de prensa. Por su parte, Federico Tevez, único jugador que dialogó con los medios, asumió la responsabilidad: “La culpa es nuestra, tenemos que seguir trabajando”.

Luego de la derrota frente a Los Andes en Lomas, En algunos vehículos de futbolistas del QAC apa El mensaje de los hinchas hacia los jugadores. El Suburbano Salida tormentosa de Aldo Duscher Duscher decidió dar un paso al costado tras una serie de malos resultados y lo comunicó a la dirigencia y a los candidatos a sucederlo. Sin embargo, intentó regresar al entrenamiento, lo que generó un fuerte enfrentamiento con el presidente, casi llegando a los golpes. La decisión final de los jugadores fue expulsarlo y dejar el mando a los entrenadores de la Reserva, Néstor Frediani y Ricardo Vendakis.

La relación entre equipo e hinchas parece quebrada. Quilmes buscará reacción dentro de la cancha en la próxima fecha, recibiendo a San Miguel en un estadio que se espera se transforme en una verdadera caldera, mientras la presión social y deportiva sigue creciendo sobre el plantel.

