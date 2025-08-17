Así viven sus vacaciones Franco Colapinto y los pilotos de la Fórmula 1







El piloto de Alpine aprovechó los días libres en España para dedicarse a dos de sus pasiones fuera de las pistas. Los detalles.

El receso de mitad de temporada en la Fórmula 1 ofrece a los pilotos la posibilidad de descansar, recargar energías y mostrar otra faceta de sus vidas. Las redes sociales se transformaron en la vidriera perfecta para compartir sus planes, que combinan deporte, relax y tiempo en familia.

Franco Colapinto aprovechó los días libres en España para dedicarse a dos de sus pasiones fuera de las pistas. Primero recorrió una ruta montañosa en bicicleta y luego sorprendió jugando al pádel junto a Bizarrap, enfrentando nada menos que a Fernando Belasteguín, leyenda de ese deporte, y al amigo del DJ, Álvaro Conde. Más tarde, el piloto de Pilar se mostró a bordo de un yate disfrutando con su familia de una clásica paella de mariscos.

colapinto-bici Colapinto recorrió una ruta montañosa en bicicleta y luego sorprendió jugando al pádel junto a Bizarrap, enfrentando nada menos que a Fernando Belasteguín. Su compañero Pierre Gasly optó por un plan igualmente activo: golf, ciclismo y largas caminatas junto a su perrito Simba, que se convirtió en protagonista de sus publicaciones desde los parques de Hungría.

Lewis Hamilton, en tanto, no pierde su estilo multifacético. El siete veces campeón se mostró junto a su inseparable bulldog Roscoe (estrella en Instagram con más de 1,3 millones de seguidores), posó sobre una moto de motocross y hasta compartió momentos tocando el órgano, una de sus pasiones fuera del automovilismo.

Charles Leclerc eligió el Mediterráneo para descansar en yate junto a su pareja y su mascota. Además, se lo vio promocionando Lec, su propia marca de helados, que crece en Europa y que podría desembarcar en la Argentina en el futuro.

Carlos Sainz, quien reemplazó a Colapinto en Williams, también combinó deporte y relax: bicicleta, pádel y navegación en familia. En el yate lo acompañó su padre, Carlos “El Matador” Sainz, múltiple campeón del sainz-va Carlos Sainz, quien reemplazó a Colapinto en Williams, también combinó deporte y relax: bicicleta, pádel y navegación en familia. En el yate lo acompañó su padre, Carlos “El Matador” Sainz, múltiple campeón del Dakar. .En Mercedes, George Russell se dejó ver en la costa italiana con su novia, mientras que su compañero prefirió un descanso similar en alta mar junto a su pareja. Finalmente, Max Verstappen, actual tetracampeón, disfrutó días de tranquilidad con Kelly Piquet y su hija Lily, en un entorno rodeado de mar y calma.