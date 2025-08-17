El foco sobre Alpine: el futuro de Franco Colapinto y el análisis de la Fórmula 1 sobre Pierre Gasly y Jack Doohan







De cara a lo que viene, la escudería francesa apuesta a una reestructuración profunda. Steve Nielsen asumirá como Director General en septiembre y Flavio Briatore continuará como asesor ejecutivo.

Franco Colapinto intentará sumar puntos en su regreso a la actividad @AlpineF1Team

La temporada 2025 de Alpine en la Fórmula 1 estuvo marcada por sobresaltos dentro y fuera de la pista. Tras un 2024 irregular, el equipo francés apostó a Pierre Gasly y Jack Doohan como pilotos titulares, aunque la rotación no tardó en llegar. Desde Imola, el australiano dejó su lugar al argentino Franco Colapinto, en medio de una etapa compleja que incluyó también cambios en la dirección del equipo.

En lo deportivo, el rendimiento del monoplaza quedó lejos de lo esperado y mantuvo a Alpine en el último lugar del campeonato de constructores. La excepción la dio Gasly en Silverstone, donde logró clasificar en el top 10 y cerró la carrera en un meritorio sexto puesto, superando en la última vuelta al Aston Martin de Lance Stroll.

Ese resultado aportó ocho puntos vitales para el equipo y fue, además, el único gran hito positivo de la temporada.

Alpine en foco: el análisis de la F1 sobre Gasly, Doohan y el futuro de Colapinto En los duelos internos, Gasly fue claramente superior: dominó 5-1 a Doohan en clasificaciones y puntos antes de su salida, y también marcó diferencias con Colapinto, aunque el argentino dejó buenas sensaciones en circuitos como Canadá y Hungría.

Entre los puntos bajos de la temporada, la Fórmula 1 destaca la descalificación de Gasly en China y la inestabilidad de la dirección como factores que limitaron la evolución del equipo.

