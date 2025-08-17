SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
17 de agosto 2025 - 11:02

El foco sobre Alpine: el futuro de Franco Colapinto y el análisis de la Fórmula 1 sobre Pierre Gasly y Jack Doohan

De cara a lo que viene, la escudería francesa apuesta a una reestructuración profunda. Steve Nielsen asumirá como Director General en septiembre y Flavio Briatore continuará como asesor ejecutivo.

Franco Colapinto intentará sumar puntos en su regreso a la actividad&nbsp;

Franco Colapinto intentará sumar puntos en su regreso a la actividad 

@AlpineF1Team

En lo deportivo, el rendimiento del monoplaza quedó lejos de lo esperado y mantuvo a Alpine en el último lugar del campeonato de constructores. La excepción la dio Gasly en Silverstone, donde logró clasificar en el top 10 y cerró la carrera en un meritorio sexto puesto, superando en la última vuelta al Aston Martin de Lance Stroll.

Informate más

Ese resultado aportó ocho puntos vitales para el equipo y fue, además, el único gran hito positivo de la temporada.

Alpine en foco: el análisis de la F1 sobre Gasly, Doohan y el futuro de Colapinto

En los duelos internos, Gasly fue claramente superior: dominó 5-1 a Doohan en clasificaciones y puntos antes de su salida, y también marcó diferencias con Colapinto, aunque el argentino dejó buenas sensaciones en circuitos como Canadá y Hungría.

Entre los puntos bajos de la temporada, la Fórmula 1 destaca la descalificación de Gasly en China y la inestabilidad de la dirección como factores que limitaron la evolución del equipo.

colapinto austria alpine.jpg
En los duelos internos, Gasly fue claramente superior: dominó 5-1 a Doohan en clasificaciones y puntos antes de su salida, y también marcó diferencias con Colapinto, aunque el argentino dejó buenas sensaciones en circuitos como Canadá y Hungría.

En los duelos internos, Gasly fue claramente superior: dominó 5-1 a Doohan en clasificaciones y puntos antes de su salida, y también marcó diferencias con Colapinto, aunque el argentino dejó buenas sensaciones en circuitos como Canadá y Hungría.

De cara a lo que viene, Alpine apuesta a una reestructuración profunda. Steve Nielsen asumirá como Director General en septiembre y Flavio Briatore continuará como asesor ejecutivo. El objetivo: aprovechar las nuevas regulaciones de 2026 y darle a Colapinto la plataforma para desarrollarse junto a Gasly en busca de mejores resultados.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias