Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro y habló de su futuro afuera de las canchas

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, de 39 años, aseguró que su retiro como futbolista profesional está cerca y reveló que no se ve ligado al deporte una vez que deje la actividad.

"Me siento también muy bien en este país, me encanta jugar en Arabia Saudí y quiero continuar", remarcó el delantero en declaraciones para Now.