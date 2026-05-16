Mundial 2026: los clubes argentinos que formaron a los 55 jugadores convocados por Lionel Scaloni

La mayoría de estos jugadores fueron formados en el fútbol local y hay un equipo que se destaca con excelentes inferiores para la Selección Argentina.

El DT eligió a la nómina de la que saldrá la lista final para la Copa del Mundo.

Desde que Argentina presentó la prelista para el Mundial 2026 , compuesta por 55 jugadores, empezó el debate por quienes quedaron afuera y por los que figuran por una parte del público exigente del fútbol local . Sin embargo, Lionel Scaloni eligió estos nombres para defender la corona que consiguió en Qatar 2022 por una razón.

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Si bien habrá ausencias de peso, también aparecen joyas que buscarán quedarse en la lista final de 26 nombres que serán parte de la competencia en Estados Unidos, México y Canadá. Entre esos apellidos, hay varios que surgieron en el fútbol argentino y un club en particular se destaca por aportar en la formación de estos jugadores .

El cuerpo técnico eligió a los futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo.

El Millonario acostumbra a ser la institución que más nutre a la Selección Argentina, y la prelista del combinado nacional para el Mundial 2026 lo dejó más que claro. De los 55 nombres que la componen, 11 fueron formados en el conjunto de Núñez .

Los campeones del mundo Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Julián Álvarez dirán presente nuevamente en este tramo de la convocatoria. A ellos se suman Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Facundo Medina, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

Beltrán Cuenta de X: @RiverPlate Beltrán se ganó un lugar pese a que lleva poco tiempo en el arco de River. Cuenta de X: @RiverPlate

Boca lo sigue de cerca: qué jugadores comenzaron en el Xeneize

El Xeneize también aportará lo suyo en la primera nómina de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Varias joyas surgidas de su cantera se destacan en Europa, aunque la principal novedad pasa por los nombres que hoy integran el plantel actual y son grandes promesas del fútbol local.

Nahuel Molina y Leandro Paredes ya saben lo que es levantar la Copa del Mundo con la Albiceleste. A ellos se suman Leonardo Balerdi, Nicolás Capaldo, Alan Varela, Ezequiel Fernández y Valentín Barco. Las joyitas son, sin lugar a dudas, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda.

En total, Boca formó a 10 de los 55 nombres de la prelista, apenas uno menos que el rival de toda la vida. Esa cifra refleja el buen trabajo que se realiza en las inferiores en el último tiempo.

Boca formación River Gerónimo Marino/La Número 12 Varios titulares de Boca forman parte de la lista de 55 jugadores. Gerónimo Marino/La Número 12

Vélez cierra el podio: quiénes se iniciaron en el Fortín

Los de Liniers acostumbraron al fútbol argentino a nutrir de jóvenes promesas al combinado nacional. A los ya campeones Nicolás Otamendi y Thiago Almada se suman presencias que, si bien no se fueron del Fortín de la mejor forma, no dejan de ser representantes de su cantera.

En Vélez no se los recuerda con cariño, pero tanto Matías Soulé como Gianluca Prestianni fueron considerados por Scaloni para ser parte de la nómina de 55 jugadores antes del recorte. También se suman Maximiliano Perrone, Santiago Castro y Mateo Pellegrino, lo que da un total de 8 jugadores formados en sus inferiores y lo ubica detrás de Boca y River.

Embed - Gol de Thiago Almada - Argentina 1-0 Uruguay - Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

Los otros clubes y los casos especiales de la prelista

No hay muchos clubes que se destaquen por encima de los tres mencionados anteriormente. Varias instituciones comparten el cuarto lugar, ya que aportaron tres jugadores a esta nómina.

Newell's aparece con Lisandro Martínez, Aníbal Moreno y Lionel Messi

aparece con Lisandro Martínez, Aníbal Moreno y Lionel Messi Racing con Juan Musso, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez

con Juan Musso, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez Argentinos Juniors con los hermanos Kevin y Alexis Mac Allister, además de Nicolás González

con los hermanos Kevin y Alexis Mac Allister, además de Nicolás González San Lorenzo con Agustín Giay, Marcos Senesi y Gabriel Rojas

Por su parte, Banfield tiene a sus representantes, Facundo Cambeses y Nicolás Tagliafico. El resto aporta uno: Independiente a Dibu Martínez, Estudiantes a Gerónimo Rulli, Rosario Central a Giovani Lo Celso, Belgrano a Cristian Romero, Lanús a José López, Quilmes a Walter Benítez, Ferro a Marcos Acuña y Godoy Cruz de Mendoza a Zaid Romero.

Como sorpresa, habrá tres casos particulares con inferiores en España. Alejandro Garnacho realizó las inferiores en Atlético Madrid, Nicolás Paz en Real Madrid y Emiliano Buendía hizo sus primeras armas entre el Merengue y Getafe.