La Selección argentina jugará con la camiseta azul frente a Inglaterra como en 1986 y 1998

La Selección jugará con su camiseta alternativa en la semifinal del Mundial 2026. El antecedente remite a las victorias frente a Inglaterra en México 1986 y Francia 1998.

La FIFA confirmó que Argentina utilizará la camiseta alternativa en la semifinal ante Inglaterra.

La Selección argentina afrontará este miércoles la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con una particularidad que rápidamente despertó la ilusión de los hinchas. La FIFA confirmó que el equipo de Lionel Scaloni utilizará la camiseta alternativa azul y negra , una elección que remite a los dos antecedentes más recordados ante el conjunto inglés: las victorias de México 1986 y Francia 1998 .

El encuentro se disputará desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y será el primer cruce entre Argentina e Inglaterra en una semifinal mundialista . Además, marcará la tercera ocasión en la historia de la Copa del Mundo en la que la Albiceleste enfrentará a los ingleses con su uniforme alternativo.

La indumentaria elegida para esta edición presenta una base negra con detalles azules inspirados en el fileteado porteño . El seleccionado ya la utilizó durante la fase de grupos, en la victoria frente a Jordania , y volverá a vestirla en uno de los partidos más trascendentes del torneo.

En contraste, las dos derrotas mundialistas frente a Inglaterra, en 1966 y Corea-Japón 2002 , encontraron a Argentina con su tradicional camiseta celeste y blanca .

El antecedente más emblemático se remonta al 22 de junio de 1986 , cuando el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México. Aquella tarde quedó inmortalizada por los dos goles de Diego Maradona : la recordada "Mano de Dios" y el inolvidable "Gol del Siglo" , luego de dejar en el camino a cinco rivales y al arquero Peter Shilton .

Los triunfos de México 1986 y Francia 1998 alimentan la ilusión de los hinchas antes del duelo en Atlanta.

Aquella camiseta azul también tiene una historia particular. Fue comprada y bordada pocas horas antes del partido, y se combinó con pantalones negros para un encuentro que terminó convirtiéndose en uno de los más importantes de la historia del fútbol argentino.

Doce años más tarde, en Francia 1998, Argentina volvió a eliminar a Inglaterra utilizando una camiseta con predominio del color azul. Tras empatar 2-2 en los octavos de final, el equipo conducido por Daniel Passarella se impuso 4-3 en la definición por penales. En ese partido quedó para el recuerdo el gol de Javier Zanetti, producto de una jugada preparada tras un tiro libre.

Las coincidencias que unen tres Mundiales

Más allá de la camiseta, existen otras similitudes entre las campañas de 1986, 1998 y 2026. En las tres ediciones, Argentina llegó invicta al duelo frente a Inglaterra después de superar la fase de grupos.

Además, tanto en Francia 1998 como en el actual Mundial, la Selección ganó los tres partidos de la primera fase. También se repite otro detalle: en los tres torneos enfrentó a un rival asiático antes del choque con Inglaterra. Fueron Corea del Sur en 1986, Japón en 1998 y Jordania en esta edición.

Los defensores también dejaron su huella en esos recorridos. Oscar Ruggeri convirtió en México 1986, Mauricio Pineda marcó en Francia 1998 y, en el Mundial 2026, los goles llegaron por intermedio de Lisandro Martínez, frente a Cabo Verde, y Cristian Romero, ante Egipto.

El Cuti Romero ya convirtió en este Mundial y será una pieza clave en la semifinal frente a Inglaterra. @anpic4k

Bilardo y Scaloni, una misma mirada sobre el contexto

Otra coincidencia involucra a los entrenadores. Carlos Bilardo y Lionel Scaloni, ambos con fuertes vínculos con Estudiantes de La Plata, buscaron quitarle carga política al enfrentamiento con Inglaterra pese al antecedente de la Guerra de Malvinas.

Antes del partido de 1986, Bilardo fue contundente: "Mezclar el fútbol con aquella guerra sería una falta de respeto a nuestros muertos que están enterrados en las islas".

Scaloni mantuvo una postura similar en la previa de esta semifinal y pidió no desviar el foco deportivo. "Es un simple partido de fútbol", afirmó el entrenador argentino.

El historial entre ambos seleccionados en los Mundiales registra cinco enfrentamientos, con tres victorias para Inglaterra, un triunfo argentino y un empate que terminó con clasificación de la Albiceleste por penales en Francia 1998. Ahora, con la camiseta azul otra vez como protagonista, Argentina buscará escribir un nuevo capítulo de una rivalidad que dejó algunas de las páginas más memorables de la historia de los Mundiales.