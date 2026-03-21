De Italia 90 al Mundial 2026: el nuevo himno de la Copa del Mundo que busca superar a los clásicos

La FIFA presentó oficialmente la canción de la Copa del Mundo para la edición 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa del Mundo reveló el himno que representará al certamen más importante del fútbol.

Hay dos mundos que conectan de cara a eventos tan importantes, y eso es lo que ocurre con el fútbol y la música cada vez que se celebra una Copa del Mundo. Por esto, se terminó la espera y los fanáticos ya le dieron la bienvenida a la canción que sonará durante más de un mes en el Mundial 2026.

Esta canción tiene una gran tarea por delante y es competir contra verdaderos hits que, al día de hoy, suenan cada vez que se acerca la competencia más importante del fútbol. Es una tradición que se mantiene y que genera mucha ilusión, ya que hay piezas que se incrustaron en el corazón de los fanáticos de este deporte.

El hecho de que el Mundial 2026 cuente con tres países organizadores presentaba un importante desafío para la creación de su canción. Si bien Estados Unidos y Canadá suelen tener una relación más estrecha en cuanto a géneros musicales, el hecho de tener que sumar el estilo tipico mexicano generó mucha expectativa.

El Mundial 2026 está completo: además de sus mascotas, ya tiene que el tema que representará al torneo.

La FIFA , encargada de producirla, se decantó por dos artistas: el norteamericano Jelly Roll y el mexicano Carín León , que le iba a sumar su clásico estilo regional al artista de rock country. Bajo esto, se llevó a cabo la creación de "Lighter" . La misma consiguió impactar de lleno en las redes sociales, donde las opiniones fueron algo divididas.

El adelanto llamó la atención, pero no contaba con la participación del mexicano, lo cual en un principio hizo ruido, ya que se esperaba ver la combinación de culturas. Ya con el tema en todas las plataformas, el impacto fue más positivo . Aunque el gran problema fue la eterna comparación con las canciones que sí calaron fuerte en el corazón de los hinchas.

El ranking de las mejores 5 canciones de la Copa del Mundo

“Lighter” será el himno del Mundial 2026, pero pese a la expectativa generada, no pudo generar el mismo impacto que ya consiguieron las canciones de otras ediciones del certamen. Si bien habrá que esperar, ya que este tipo de temas también dependen del desarrollo que tendrá el torneo, es aquí donde la magia ocurre.

Si bien estas canciones logran erizar la piel de muchos, su gran factor no va solo por cómo suena: el contexto de la Copa del Mundo que representan es importante. Por esto, las cinco más conocidas tienen en común eso: la nostalgia generada en el público del fútbol.

“La copa de la vida” - Francia 1998

El país europeo y la FIFA tomaron una decisión arriesgada: no buscaron mostrar algo relacionado a la cultura francesa y la apuesta estuvo hecha en un artista que hacía delirar a todo el mundo con su ritmo y pasión latina: Ricky Martin.

El puertorriqueño consiguió dar en la tecla con una pieza que fue acorde a una de las competencias más importantes del fútbol. Plasmó el sentimiento del hincha, y el torneo, plagado de figuras y con una Francia que logró poner de rodillas a la Brasil de Ronaldo, Rivaldo y varios cracks más, consiguió dejar un recuerdo imborrable en los fanáticos.

Embed - La Copa De La Vida (La Canción Oficial De La Copa Mundial, Francia '98) Spanish (Spanglish)

"El mundo por un balón" - México 1986

El público argentino suele ser el que más vive este tema, aunque en líneas generales recibió la aprobación del mundo, ya que tenía un tono pegadizo. A esto hay que sumarle que el certamen estuvo completamente a la altura: fue el torneo que puso a Diego Armando Maradona en la cima del deporte.

Si bien es cierto que las actuaciones de Pelusa influyen mucho, el hecho de que haya sido en el mismo torneo donde el 10 inmortalizó su imagen para toda la eternidad le da un condimento extra.

"El Rock del Mundial" - Chile 1962

Chile fue el pionero en cuanto a esta tradición que se realiza cada cuatro años en el mundo del fútbol. "El Rock del Mundial" es la primera canción oficial de una Copa del Mundo, hecha por el grupo Los Ramblers. Para la época fue un éxito sin precedentes: vendió dos millones de copias y eso lo transformó en el sencillo más vendido de la historia de su país.

“Waka Waka” - Sudáfrica 2010

Sudáfrica no apostó por sus artistas nacionales, pero sí por dejar en claro las raíces de todo un continente de la mano de una artista mundialmente reconocida: Shakira. La cantautora colombiana consiguió dar en la tecla: un ritmo pegadizo, una coreografía que al día de hoy se repite y un videoclip que retrató a la perfección cómo se vive la música en África.

Embed - Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

A eso hay que sumarle que el torneo, el cual había generado mucha expectativa al ser la primera vez que se hacía en esa parte del planeta, le permitió generar el factor nostálgico que al día de hoy la mantiene como una de las más populares.

“Un'estate italiana” - Italia 1990

Al día de hoy, el Mundial 2026 tiene como objetivo dejar atrás como la más popular a la pieza hecha por Gianna Nannini y Edoardo Bennato. Esa misión es bastante complicada, ya que parece una tarea más que imposible.

Embed - Edoardo Bennato Gianna Nannini - Un Estate Italiana -Subtitulado Inglés Español

Esta pieza eriza la piel de cualquier futbolero, ya que lo traslada a un torneo que tuvo imágenes realmente emotivas y con un protagonista que es sinónimo del deporte: Diego Maradona.

Los insultos a los italianos tras silbar el himno, el pase a Claudio Caniggia para eliminar a Brasil o el llanto en la final contra Alemania, que no pudo ser el tan ansiado bicampeonato, con el tobillo de Pelusa del tamaño de un pomelo por una lesión, son los detalles que la convierten en la más popular por amplia diferencia.