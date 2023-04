Demichelis llenó de elogios a sus jugadores: "Ejecutaron todo bien y ganaron el partido"

El entrenador de River , Martín Demichelis , reconoció que el Grupo D de la Copa Libertadores "es muy complicado, pero la necesidad de ganar no debe provocar que se pierda la línea" , luego del emotivo triunfo sobre Sporting Cristal , de Perú , por 4 a 2 , con 10 jugadores desde el arranque del primer tiempo.

"En esa jugada fatídica de la expulsión de Enzo Díaz no quise sacar un delantero. Y el grupo demostró que puede arriesgar porque está bien en lo anímico. Se hizo una línea de tres. Los jugadores ejecutaron todo bien y se ganó el partido" , explicó Demichelis en conferencia de prensa en el Mas Monumental.

"Nicolás De La Cruz es más ofensivo que Rodrigo Aliendro. Si entraba Rodrigo y nos faltaba ser ofensivos, hubiesen preguntado porque no jugó De La Cruz. Aliendro da equilibrio pero teníamos que ganar desde el vamos. Tuvimos valentía para tener tranquilidad mental con el 0-1, porque desde el vamos arrancamos perdiendo" , explico el DT sobre la formación inicial.

"Y mi festejo efusivo se da porque estas son situaciones peculiares cómo fue con Newells. Pero, tengo que mantener la calma, aunque es difícil. Tenemos buena vibra en el grupo y se nota. Es que este calendario es complicado. La altura de La Paz fue difícil y perdimos 3-1 con The Strongest en el debut, y hoy, en la primera acción, nos hicieron el gol. Pero más allá del rival o la cancha, el equipo no debe cambiar, y por eso no hubo pelotazos y se dedicó a jugar, aún con uno menos", resaltó Demichelis.

"Y también Salomón Rondon debe seguir trabajando. Trabajo y esfuerzo que después llega el premio, como Miguel Borja. El mejor ejemplo de eso es Lucas Beltrán", cerró.

Y a su lado el experimentado Enzo Pérez rescató que se "ganó con carácter. Con nuestra forma de jugar, seguimos arriesgando a pesar de todo. El equipo tuvo mucha cabeza y carácter más allá del hombre de menos nunca resignó el arco rival, que por momentos nos complicó. El equipo no bajó el ritmo, entre los que iniciamos y los que entramos".

"De Esequiel Barco digo que viene haciendo grandes partidos. Cuando arranca o entra después, tiene el uno contra uno fuerte, en partidos cerrados puede jugar por afuera o por adentro. Todo jugador necesita tiempo en River. Hay varios que se sienten mejor como José Paradela y hoy lo hizo Solari", expresó.

"Personalmente trato de mirar de antemano cuando recibo el balón y tenemos la lógica de jugar vertical. Solari hizo un gran movimiento, picó al espacio y por suerte salió bien el pase. Ese gol nos dio tranquilidad. El festejo nos permitió sacar todo lo que veníamos sintiendo porque no podíamos concretar las situaciones, y de local no podes fallar. Pero no es el primer festejo que hago así, con Gallardo también lo hice. Te olvidas de todo y después se hace viral", apuntó

Y finalmente sostuvo que cuando llegó a su casa después del gol anulado a Huracán "fue emocionante porque vinieron todos a abrazarme, me llena de felicidad. Estaban más contentos que yo, y habla de la armonía del plantel. A mis 37 años que me ovacionen, me deja sin palabras, River representa mucho para mi, ojalá sigamos con esta comunión, y que sigamos todos unidos para que tengamos un gran año", cerró.