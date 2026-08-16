Saques de 200 km/h y fortaleza mental: así Thiago Tirante venció a Novak Djokovic en el histórico batacazo del Masters 1000 de Cincinnati

El platense venció al N°5 del mundo en el Masters 1000 de Cincinnati y dejó golpes que sorprendieron al serbio durante el partido.

Thiago Tirante consiguió ante Novak Djokovic una de las victorias más importantes de su carrera profesional.

El argentino Thiago Tirante consiguió la victoria más importante de su carrera al derrotar a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. El platense, de 25 años, reaccionó después de perder el primer set y terminó imponiéndose en 2h44m ante el número 5 del mundo.

Tirante llegó al encuentro después de un debut extenuante ante el británico Jan Choinski , definido en tres tie-breaks. Tras aquel triunfo, el argentino terminó desplomado sobre el cemento, pero consiguió recuperarse para afrontar uno de los partidos más importantes de su trayectoria.

El comienzo no fue sencillo para el argentino. Djokovic se llevó el primer set por 6-2 y parecía tener el control del partido gracias a su experiencia y capacidad para manejar este tipo de escenarios.

Sin embargo, Tirante no se desesperó y continuó con el plan que había planteado junto a su equipo. Su saque potente y una derecha agresiva comenzaron a generar problemas en el serbio, que además empezó a evidenciar incomodidad por las condiciones climáticas.

El calor y la humedad afectaron a Djokovic durante distintos momentos del encuentro. Tirante aprovechó esa situación, ganó el segundo set por 6-4 y llevó la definición al tercero.

El argentino remontó el partido después de perder el primer set y se impuso en tres parciales.

En el último capítulo, el argentino tuvo varias oportunidades para conseguir el quiebre. Finalmente, pudo hacerlo en el noveno game y cerró el partido nuevamente por 6-4, para completar una remontada que significó su primer triunfo frente a Djokovic.

Los golpes de Tirante que sorprendieron a Djokovic

Más allá del resultado, uno de los aspectos que llamó la atención fueron los potentes impactos del argentino. Uno de ellos alcanzó los 203 kilómetros por hora, una derecha que se transformó rápidamente en uno de los momentos más destacados del partido.

El golpe fue tan contundente que dejó sin reacción a Djokovic y se viralizó en redes sociales. La velocidad alcanzada por Tirante mostró una de las principales armas que utilizó para incomodar al serbio durante el encuentro.

Pero no fue el único momento llamativo. En otra jugada, el argentino conectó un saque dirigido al cuerpo de Djokovic, que no consiguió reaccionar a tiempo. La respuesta del serbio quedó registrada y provocó sorpresa por tratarse de uno de los mejores devolvedores de la historia.

“Muy rápido, hombre”, alcanzó a decir Djokovic después de ese servicio.

Tirante alcanzó los 203 kilómetros por hora con una derecha durante su triunfo en Cincinnati. ESPN

Qué dijo Tirante después de vencer a Djokovic

Después del encuentro, el argentino explicó lo que significó enfrentarse por primera vez con una de las grandes figuras de la historia del tenis.

“Fue muy especial, mi primera vez enfrentando a Novak, nunca ni siquiera me había entrenado con él. Y haber jugado en un torneo grande como este, pudiendo llevarme la victoria, la verdad es que estoy muy feliz. Fue muy difícil al principio manejar los nervios de estar jugando en la cancha central contra la leyenda del tenis y creo que la pude manejar bastante bien con mi equipo, que me dio confianza para seguir empujando en los momentos importantes”, expresó.

Tirante también destacó el aspecto mental como una de las claves para conseguir la remontada. El argentino tuvo varias oportunidades de quiebre que no pudo aprovechar, pero consiguió mantener la concentración.

“Creo que la llave fue seguir creyendo en mi, en mi equipo, porque no pude convertir un montón de break points y creo que esa fue la clave, seguir intentando y creyendo en mi”, sostuvo.

El crecimiento de Tirante durante la temporada

El triunfo ante Djokovic no fue un hecho aislado para el platense. Durante esta temporada, Tirante ya consiguió derrotar a tres jugadores del top 10: Ben Shelton, Taylor Fritz y ahora el serbio.

El argentino trabaja junto a Miguel Pastura, con quien también viene haciendo especial hincapié en el aspecto mental. Para Tirante, esa preparación fue determinante para poder competir contra jugadores de mayor experiencia.

“Estamos haciendo un gran trabajo a nivel mental, me están ayudando muchísimo y creo que es la clave para lo que va de este año. Poder escucharlos mejor entre punto y punto y creo que estoy haciendo las cosas correctas”, explicó.

Luego de la victoria, el tenista también tuvo presentes a sus seres queridos y destacó el significado que tuvo el triunfo para quienes lo acompañaron desde Argentina.

“Ahora después del partido, de esta linda victoria, estoy pensando en mi familia, mis amigos, que me están mirando desde Argentina. Es muy especial para ellos”, contó.

Novak Djokovic reconoció que el calor y la humedad afectaron su rendimiento durante el encuentro.

Djokovic explicó sus problemas durante el partido

Por su parte, Djokovic reconoció que las condiciones climáticas afectaron su rendimiento durante el encuentro. El serbio felicitó a su rival y admitió que no había disfrutado del desarrollo del partido.

“Antes que nada, felicito a mi rival por la victoria. Para mí no fue un partido nada agradable, pero no es la primera vez ni será la última. Es lo que hay”, manifestó.

El exnúmero uno del mundo explicó que arrastra desde hace años un problema de salud que se intensifica bajo determinadas condiciones.

“Es un problema de salud que arrastro hace varios años. Me causa muchos problemas, sobre todo cuando hay calor y tanta humedad. Sabía que iba a estar en desventaja por el clima, pero se sumaron los nervios y todo lo que rodea al partido. Eso empeoró la situación”, señaló.

Además, Djokovic dejó abierta la posibilidad de que su participación en Cincinnati haya llegado a su fin. El serbio puso en duda su regreso al torneo en 2027.

“En este momento parece que hay más chances de que no vuelva el año que viene a Cincinnati. Ojalá lo haga, pero veremos qué depara el futuro”, concluyó.