Alpine prepara mejoras clave en el auto de Franco Colapinto para el regreso de la Fórmula 1: cuáles serán

La escudería francesa llevará un importante paquete de actualizaciones a Zandvoort para recuperar terreno frente a sus rivales y volver a pelear por el quinto puesto.

Alpine prepara un importante paquete de mejoras para el Gran Premio de los Países Bajos, donde buscará recuperar el rendimiento perdido durante la primera mitad de 2026 y volver a pelear por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. La evolución del auto también será clave para Franco Colapinto, cuya continuidad en el equipo está cada vez más encaminada.

La escudería francesa comenzó el año como quinta fuerza de la parrilla , pero la ausencia de actualizaciones provocó una caída progresiva frente a sus principales rivales. En algunas carreras, incluso, el A526 pasó a ser el séptimo monoplaza más competitivo.

El medio especializado The Race analizó el presente del equipo bajo el interrogante de si podrá “ salvar una temporada de F1 en declive ” y remarcó la pérdida de rendimiento que sufrió Alpine. En Japón había sido el cuarto equipo con mejor desempeño en pista, mientras que en Hungría terminó relegado al séptimo lugar .

Pierre Gasly explicó el problema que atraviesa la escudería y fue contundente: “ No es la realidad que quiero ver, pero no hay forma de negarla y ha habido un par de carreras en las que la historia se repite: en la clasificación quedamos 12º o 13º detrás de Racing Bulls y Audi, y en la carrera, de alguna manera piensas que tal vez vamos a estar ahí y entonces los veo, pero es solo cuestión de ritmo, no estamos ahí”.

La dupla de pilotos también señaló en distintas oportunidades que la falta de piezas obligó al equipo a “minimizar los daños” mientras sus competidores continuaban incorporando actualizaciones. Según The Race, la ventaja que Alpine tenía sobre el grupo perseguidor de la zona media desapareció y Racing Bulls, principalmente, logró superarlo.

El próximo paso llegará en el GP de los Países Bajos, que se disputará entre el 21 y el 23 de agosto en Zandvoort. Alpine llevará allí un “paquete de mejoras” que, de acuerdo con el informe, podría marcar un punto de inflexión para la segunda parte del campeonato.

La escudería todavía no detalló qué modificaciones tendrá el monoplaza. Sin embargo, uno de los principales objetivos será corregir los problemas que Gasly identificó durante la primera mitad del año: una parte trasera muy inestable al ingresar a las curvas, dificultades de tracción y subviraje en mitad de las curvas.

Alpine necesita recuperar terreno

El optimismo dentro del equipo está relacionado con la expectativa de que las nuevas piezas permitan conseguir un salto de rendimiento similar al que experimentaron otros competidores. The Race señaló que tanto los pilotos como distintos integrantes de Alpine hablaron lo suficiente sobre la llegada de las mejoras como para generar expectativa por el comportamiento del auto en Zandvoort.

Gasly también remarcó la diferencia en la evolución de sus rivales: “Es el estándar de la Fórmula 1. Creo que si introduces mejoras, esperas que definitivamente mejore, y por mi parte, no dudo que vaya a cumplir con las expectativas del equipo, porque Aston Martin mejoró en dos segundos este fin de semana, y además tienen otro motor en camino. Racing Bulls mejoró un segundo desde el inicio del año, Audi también, y nosotros no hemos avanzado mucho. Así que sí, creo que es fundamental para nosotros si queremos mantener la esperanza de alcanzar el quinto puesto en el campeonato”.

La situación se reflejó directamente en la tabla. Después de mantenerse durante buena parte del campeonato en el quinto puesto del Campeonato de Constructores, Alpine quedó relegado a la sexta posición tras el Gran Premio de Hungría. La escudería suma 61 puntos, mientras que Racing Bulls alcanzó los 66.

Franco Colapinto tiene encaminada su continuidad como piloto de la escudería francesa.

Para The Race, el escenario representa mucho más que la simple llegada de un nuevo paquete aerodinámico: “No cabe duda de que Alpine es un equipo más competitivo que el año pasado; probablemente más que en cualquier otro momento desde 2022. Sí, puede parecer que solo se trata de un paquete de mejoras, pero en realidad hay mucho más en juego para Alpine en Zandvoort”, concluyó el medio especializado.

Qué significa el regreso para Franco Colapinto

El rendimiento que muestre Alpine en Países Bajos también llegará en un momento importante para Franco Colapinto, debido a que el reinicio del calendario coincide con una etapa decisiva para definir su futuro dentro de la Fórmula 1.

El argentino tiene encaminada su continuidad en la escudería francesa y el acuerdo se encuentra cerrado en un alto porcentaje. La posibilidad de que el anuncio se concrete después del compromiso en territorio neerlandés tomó fuerza durante los últimos días, mientras Colapinto aparece cada vez más cerca de continuar como compañero de equipo de Pierre Gasly.

Uno de los principales argumentos para sostener esa evaluación es el rendimiento que mostró el piloto argentino durante su etapa en Alpine. Colapinto cumplió con las expectativas establecidas por el equipo de Enstone, cuidó el A526 y completó todas las carreras que disputó.

Colapinto consiguió en 2026 sus mejores resultados en la categoría, con un sexto puesto en Canadá y un séptimo en Miami. @francolapinto

Entre 2025 y 2026 acumuló 28 largadas con llegada a la meta y sumó 19 puntos. Además, durante la actual temporada se convirtió en el tercer piloto con más vueltas completadas, un dato que refleja su regularidad dentro de un equipo que necesita recuperar competitividad.

El argentino también consiguió en 2026 sus mejores resultados en la Fórmula 1. Terminó séptimo en Miami y alcanzó el sexto puesto en Canadá, resultados que contribuyeron a fortalecer su posición dentro del proyecto de Alpine.

Por eso, el paquete de mejoras que llegará a Zandvoort tendrá una doble importancia: Alpine necesita recuperar el terreno perdido frente a sus rivales y, al mismo tiempo, Colapinto afrontará una nueva etapa de la temporada con la expectativa de que el monoplaza pueda ofrecerle mejores herramientas para seguir sumando resultados.