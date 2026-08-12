Con la magia de Kvaratskhelia, el PSG superó al Aston Villa y levantó la Supercopa de Europa

Sin el "Dibu" Martínez, el Aston Villa no pudo anteponerse ante las figuras del PSG y se quedó a las puertas de conseguir un nuevo titulo. Además, Emiliano Buendía fue el único argentino en disputar el encuentro.

Kvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué fueron las figuras del PSG en la Supercopa de la UEFA.

El París Saint-Germain le ganó este miércoles 2 a 1 al Aston Villa por la Supercopa de la UEFA , en el Red Bull Arena de Austria. Luego de desaprovechar varias acciones ofensivas, el equipo de Emiliano Buendía no pudo ante la magia de Kvicha Kvaratskhelia y se quedó con la deuda de no haber conseguido el premio de más de u$s10 millones.

Mientras los ingleses se lamentan y los franceses festejan, ambos equipos comenzarán la temporada europea con la ventaja de sumar rodaje competitivo antes que sus rivales de liga. Los Villanos debutarán en la Premier League el domingo 23 de agosto frente al Brighton. Por su parte, los parisinos disputarán primero la Supercopa de Francia contra el Lens el domingo 16 de agosto, y harán su estreno en la Ligue 1 el domingo 23 ante el Rennes.

El Paris Saint-Germain comenzó el partido con un gran desequilibrio de la mano de Kvicha Kvaratskhelia, quien cerró la temporada anterior con un gran nivel y reabrió ésta de la misma forma. A los 20 minutos, el georgiano recibió un pase corto de Désiré Doué en el borde del área, encaró a Matthew Cash mientras entraba a la zona de castigo y con un gran derechazo puso la pelota en el ángulo superior izquierdo de Marco Bizot, para poner el 1 a 0.

Después del gol recibido, el Aston Villa lo recibió como una cachetada y reaccionaron instantáneamente. Gracias a Jhon McGinn y Emiliano Buendía, los villanos se centraron en la creación de juego por las bandas y comenzaron a buscar al juvenil Brian Madjo, quien tuvo dos ocasiones muy claras en el arco de Matvey Safonov que se fueron desviados.

Finalmente, en el cierre de la primera parte, a los 45 minutos, George Hemmings combinó con McGinn por el sector ofensivo derecho y le envió un gran centro a Madjo, quien se desmarcó del ecuatoriano William Pacho y con su pierna izquierda puso la pelota en el techo del arco del PSG para poner la igualdad momentánea.

El segundo tiempo lo dominaron los de Francia

Si bien en el primer tiempo ambos equipos discutieron la posesión de la pelota y las ocasiones de peligro, en la segunda mitad ocurrió todo lo contrario: el campeón de la Champions League apareció para llevarse el título.

A los 61 minutos Ousmane Dembélé se encontraba merodeando por la mitad de la cancha hasta que vio un gran desmarque de Doué por fuera de la línea defensiva del Aston Villa. Mientras todos se quedaron protestando el offside del jugador francés, el extremo fue rumbo al arco rival y definió con su pierna izquierda al palo derecho de Bizot. Ante el reclamo cobraron el fuera de juego, pero finalmente el VAR confirmó que el joven de 21 años estaba en posición legal y el París pasó a ganar el partido.

La UEFA eligió a Doué como figura del partido. @PSG_inside

Después de varios intentos del conjunto francés de estirar el resultado en el marcador, y la poca energía que tenían los ingleses para contrarrestar su fuerza, el partido se lo quedó el favorito en la previa y el PSG se coronó campeón de la Supercopa por segunda vez en su historia.

La Supercopa de los millones: los premios que le dará la UEFA al PSG

Este fue un partido al que al éxito deportivo se le añade el económico. Tanto el equipo de Luis Enrique como el de Unai Emery ya tenían asegurados u$s4.6 millones por la participación en la final. El equipo francés se llevará como premio u$s1.6 millones extra, aumentando su bolsa en casi u$s5.8 millones.

Desde la temporada 2024/25, la UEFA reparte un total de u$s3.800 millones entre los clubes que participan en la Champions League, la Europa League, la Conference League y la Supercopa de Europa.

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Las diferencias en cuanto niveles deportivos dentro del campo de juego, también se pone de manifiesto en lo económico. El PSG, que viene de ganar las dos últimas Champions League, cerró la temporada 2024-2025 con una facturación récord de u$s960 millones, aunque registró u$s46 millones en pérdidas.

En tanto, el equipo de Birmingham aumentó un 37% sus ingresos hasta los u$s500 millones en la temporada 2024-2025 gracias, en parte, a sus cuartos de final de Champions League, donde fue eliminados precisamente por los de París. Los ingresos por patrocinio aumentaron un 31%, hasta u$s37,8 millones y el área comercial un 69%, hasta u$s92.7 millones. Y los beneficios fueron de u$s22.5 millones, en comparación con una pérdida de u$s118.6 millones.

Inicialmente, esta competencia se jugaba a doble partido, pero desde 1998 se celebra a partido único en una sede designada por la UEFA. El Real Madrid es el club más laureado con seis títulos, seguido por Milan y Barcelona, con cinco cada uno.