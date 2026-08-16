La historia de Thiago Tirante: el verdugo de Novak Djokovic fan de los "Big Three" que fue sparring de Rafael Nadal y Roger Federer

La historia del platense de 25 años con el tenis comenzó a los 9 meses de vida, cuando le hicieron empuñar por primera vez una raqueta. Después creció en un ambiente de tenistas, practicando en el club La Cumbre con sus tías como entrenadoras.

La carrera de Thiago Tirante está en constante ascenso. Este año debutó en la Copa Davis, hace apenas unos días llegó al puesto 50 del ranking ATP y ahora venció a Novak Djokovic.

"Es el GOAT del tenis. Decís tenis y se te viene a la cabeza Novak… Para mí es muy especial" , fue la frase de Thiago Tirante, cuya imagen dio la vuelta alrededor de todo el planeta, tras vencer en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 luego de batallar durante 2 horas y 44 minutos.

No fue una victoria más, fue la más importante de su carrera para este tenista de 25 años, oriundo de La Plata y 50 en el ranking ATP, que jamás ganó un torneo ATP, como algunos compatriotas de su generación, como los hermanos Cerúndolo, Tomás Martín Etcheverry y Mariano Navone.

La dimensión de la victoria habla por sí sola: del otro lado de la red estaba el actual número 5 del mundo, ganador de 24 títulos de Grand Slam y tres veces campeón en Cincinnati. Y claro que no fue una victoria más, porque se constituyó en el primer argentino en ganarle a Nole en los últimos 10 años -no sucedía desde Del Potro en Río 2016- y el octavo en la historia, sumándose a Delpo (4), Guillermo Coria (2) y David Nalbandian (1).

Considerando que hubo 68 partidos contra el serbio, y que la efectividad argentina es baja, ya puede decirse que Tirante logró un hito

Mostrando un respeto absoluto hacia la dimensión de su rival de 39 años, Tirante no hizo una gran demostración de alegría cuando un tiro de Djokovic se fue largo y se consumó la victoria consiguiendo la victoria más importante, hasta ahora, de su carrera deportiva: se acercó y se saludaron cálidamente. Después de dejar la raqueta en el banco sí atinó a taparse la boca, un signo de incredulidad . Sonreía, feliz.

THIAGO TIRANTE LO HIZO. El argentino dio vuelta el partido y derrotó a Novak Djokovic por 2-1 (2-6; 6-4; 6-4) para avanzar en Cincinnati. Tirante pasó a R3 y va contra el español Martín Landaluce. pic.twitter.com/mRYp0gGVn6

Exnúmero 1 junior, campeón de Roland Garros Junior en dobles y ya convocado a la Copa Davis, atraviesa el mejor momento de su trayectoria y ya se metió entre los argentinos de mayor crecimiento del circuito ATP.

Cómo fueron los primeros pasos en el tenis

Su pasión por este deporte la heredó, ya que su familia vive y respira tenis. Inició su camino cuando era prácticamente un bebé. Hasta los 5 años vivió dentro del club de tenis La Cumbre - pertenece a sus abuelos- y actualmente sus tías son sus entrenadoras. “Empecé de chiquito, agarré la raqueta a los 9 meses”, rememoró.

Este platense de 1.85 metros, con revés a dos manos, fue mamando tenis desde sus entrañas. Fueron horas y horas, cuando apenas era un niño, viendo por la televisión con los ojos bien grandes y repletos de admiración, a dos inmensos jugadores como Roger Federar y Rafael Nadal. Soñaba algún día con convertirse en jugador profesional. Y lo logró.

Hasta se dio el gusto de ser sparring de ambos en el torneo de Maestros de 2019, aunque nunca llegó a jugar con ellos. “Entrenar y enfrentar a Federer fue muy bueno. Obtuve mucha experiencia. Me dio tranquilidad estar a la altura del mejor de la historia. Hicimos un par de games. Estuvo muy bueno y fue muy distendido todo”, comentó Tirante en ese entonces.

Sin embargo, el día más soñado para él fue cuando le tocó compartir cancha con su ídolo de su infancia, a quien imitó en incontables oportunidades mientras daba sus primeros pasos en su La Plata natal. “Fue como un sueño entrenar con Rafael Nadal. De chico usaba su raqueta y sus pantalones larguitos. Fue muy lindo compartir entrenamiento con él”, dijo allá por finales de 2019.

Este sábado, en Cincinnati, estuvo frente a Djokovic, que completa el “Big Three”.

“Fue mi primera vez jugando ante Novak. Fue difícil manejar los nervios al principio, en una cancha central y ante una leyenda del tenis. Seguir intentando y creer en mí fue la clave”



Thiago Tirante



Mirá #Cincinnati en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/dEc2ZCFWSR — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 15, 2026

“Nunca lo había enfrentado ni siquiera en un entrenamiento. Jugar en la cancha central contra una leyenda fue muy difícil... La llave fue seguir creyendo en mí después de haber fallado tantas oportunidades de quiebre. Seguí adelante y conseguí este triunfo. Estoy muy feliz”, dijo en español a la transmisión de TV, con el corazón aún latiendo fuerte.

Tirante fue señalado desde muy joven como uno de los proyectos más sólidos del tenis argentino. Su irrupción en el plano internacional no pasó desapercibida: en 2019 alcanzó el número uno del ranking mundial junior, se consagró campeón de dobles en Roland Garros en esa categoría y recibió una invitación para ser sparring en el ATP Finals disputado en el O2 Arena de Londres.

El primer gran festejo llegó en 2020, cuando conquistó el M15 de Monastir, sobre el cemento tunecino. A partir de ahí, su carrera tomó impulso en el ATP Challenger Tour, categoría en la que ya acumuló seis títulos: Ambato, Morelos, Bogotá, México, Córdoba y Szczecin.

Esta trayectoria le permitió ingresar en más de una oportunidad al Top 100, con su mejor marca registrada en 2024, cuando alcanzó el puesto 90 del escalafón mundial. Desde entonces, se mantuvo de manera ininterrumpida en un rango que osciló entre el 90 y el 135, consolidándose como uno de los singlistas argentinos más regulares del circuito.

Ese recorrido le permitió ingresar en más de una oportunidad al Top 100, con su mejor marca registrada en agosto de este año, tras su actuación en el Masters 100 de Canadá, cuando alcanzó el puesto 50 del escalafón mundial.

Dueño de un tenis de perfil ofensivo, respaldado por un saque sólido, una derecha que suele marcar diferencias y una marcada capacidad de adaptación a las distintas superficies, debutó este año en la Copa Davis como líder del equipo que cayó ante Corea del Sur, con un equipo completamente renovado, integrado además por cuatro debutantes absolutos con la camiseta argentina.

Esta temporada su crecimiento en el ranking fue acompañado por victorias importantes y por la sensación de que podía dejar de ser solamente un especialista formado sobre polvo de ladrillo para transformarse en un jugador peligroso también en superficies rápidas.

Es la cuarta vez que vence a un top ten. Nunca a alguien tan grande. Antes, en Bastad 2024 al ruso Andrey Rublev (8°); este año, había vencido los estadounidenses Ben Shelton (9 del mundo, en Houston) y a Taylor Fritz (8 del mundo, en el Masters 1000 de Montreal). En lo que va del año, Tirante acumula 24 triunfos y 13 derrotas. en este torneo, en primera ronda le había ganado al inglés Jan Choinski por 7-6 (9), 6-7 (7) y 7-6 (4), en otro partido extenuante. Sin embargo, todavía faltaba el partido que podía cambiar definitivamente la dimensión de su nombre. Y ese juego llegó y fue nada menos que ante el inmenso Novak Djokovic.

En la próxima ronda, el platense enfrentará al español Martín Landaluce. Necesitará antes procesar semejante triunfo.