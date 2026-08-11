Emiliano "Dibu" Martínez se perderá la Supercopa de Europa entre Aston Villa y PSG

El técnico Unai Emery confirmó en conferencia de prensa que ni el argentino ni los ingleses Ollie Watkins y Ezri Konsa, quienes también disputaron el Mundial 2026, estarán presentes.

Se espera que Emiliano Martínez regrese al arco de Aston Villa para el debut en la Premier League el 23 de agosto frente a Brighton.

Emiliano “Dibu” Martínez se perderá el arranque de la temporada 26/27 con Aston Villa en el partido que abre oficialmente las competencias europeas. El conjunto inglés se enfrentará a Paris Saint-Germain este miércoles por la Supercopa de Europa sin una de sus figuras, el arquero argentino.

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El entrenador del conjunto inglés, Unai Emery , confirmó la baja del marplatense para este encuentro junto con las de Ollie Watkins y Ezri Konsa, dos futbolistas que disputaron el Mundial 2026 con Inglaterra.

El español que dirigirá su cuarta final de Supercopa, las otras tres las perdió, en conferencia de prensa sobre las tres ausencias explicó: “No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”.

"Preparamos el partido con los jugadores con los que empezamos hace cuatro semanas, también con los jóvenes. Y espero competir y plantarles cara con posibilidades de vencerles", agregó Emery.

Aston Villa se consagró campeón de la Europa League 2025/26 tras vencer 3-0 a Friburgo en la final.

Marco Bizot , el arquero neerlandés, será el encargado de defender el arco de Los Villanos en lugar de “Dibu”, que todavía se encuentra de vacaciones, pero que se espera que regrese para el debut oficial en la Premier League el 23 de agosto contra Brighton . El sábado 15 Aston Villa jugará un amistoso con Borussia Monchengladbach .

De Mar del Plata a Portugal, las vacaciones de Emiliano Martínez

Luego del subcampeonato mundial, el arquero argentino se tomó un descanso para recuperarse física y mentalmente. Primero estuvo unos días en su ciudad natal Mar del Plata y luego viajó a Portugal, donde nació su pareja Mandinha.

Estos días se lo vio a “Dibu” disfrutando de sus vacaciones pescando en un bote en tierras lusas. A pesar de haberse conocido un interés por parte de Juventus para fichar al argentino, no se concretó ninguna operación y Martínez continuará en Aston Villa.

Emiliano Martínez de vacaciones en Portugal luego del Mundial 2026. @emi_martinez26

Los argentinos que estarán en la Supercopa

Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho estarán presentes este miércoles desde las 16.00 hora argentina en Salzburgo, Austria para enfrentar a PSG en la Supercopa de Europa que enfrenta al campeón de la Europa League, los ingleses, frente al bicampeón de la Champions League, los dirigidos por Luis Enrique.

El extremo de 22 años podría debutar oficialmente con la camiseta de los Villanos mañana en la final. Está a préstamo desde Chelsea y jugó dos de los amistosos de pretemporada contra Pathum United e Indonesia XI.

Los dirigidos por Unai Emery disputaron seis encuentros amistosos de preparación para esta temporada, con una gira por Asia incluida: 5-0 a Walsall, 1-2 frente a Porto, 2-4 ante Real Sociedad, 3-1 a Indonesia XI, 3-1 contra Pathum United y 1-2 con Bayern Munich.